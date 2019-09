Stand: 10.09.2019 05:00 Uhr

Dorfverein bei Eckernförde setzt auf eSport

von Kevin Bieler

Zwei Rasenfußballplätze mit Flutlicht, ein Vereinshaus und Tennisplätze: Auf den ersten Blick sieht es beim TSV Neudorf-Bornstein aus wie bei vielen Vereinen im Land auch. Zwischen Kiel und Eckernförde, direkt an der B76, bietet der TSV neben Fußball unter anderem noch Kinderturnen, Billard oder Badminton an. Nach dem Willen der Vereinsverantwortlichen soll bald eine eSport-Abteilung dazukommen. Die Gemeindevertretung von Neudorf-Bornstein hat einem Antrag auf 5.000 Euro Förderung durch das Land zugestimmt.

Bis zu 80.000 Euro Zuschuss vom Land

Eine halbe Million Euro hat das Innenministerium für dieses Jahr bereitgestellt, um eSport zu fördern. Rund ein Dutzend Vereine hätten bereits einen Antrag eingereicht, heißt es dort. Vier von ihnen wurden demnach bereits bewilligt. Die bisherigen Zusagen bewegten sich in einem Rahmen zwischen 10.000 und 80.000 Euro, teilte das Ministerium NDR Schleswig-Holstein mit.

Sportvereine entdecken eSport für sich NDR 1 Welle Nord - Nachrichten für Schleswig-Holstein - 10.09.2019 08:00 Uhr Autor/in: Kevin Bieler eSport wird von vielen Vereinen im Land immer stärker entdeckt. Die Landesregierung hat eine halbe Million Euro bereitgestellt, um den virtuellen Sport zu fördern.







0 bei 0 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Das Geld geht nicht nur in den Umbau. Nach dem Willen der Politik sollen auch Trainer ausgebildet und Medienkompetenzen vermittelt werden. Wichtige Punkte seien das, findet der Vereinsvorsitzende vom TSV Neudorf-Bornstein, Helge Kühl. "Sobald ein Trainer merkt, dass mit einem Spieler etwas nicht stimmt, sollte er sofort den Eltern Bescheid sagen", meint er.

Außerdem: Wer in der eSport-Abteilung des TSV mitmachen will, muss auch eine andere Sportart in dem Verein ausüben. "Das ist eine unserer Voraussetzungen", ergänzt der Vereinschef.

Jugendliche bringen Vereinsboss auf Idee

Den virtuellen Sport hatte Kühl für den TSV entdeckt, nachdem Jugendliche im Ort ihn darauf angesprochen und er einen Sportschau-Beitrag im Internet zu dem Thema gesehen hatte. "Am Anfang war ich skeptisch", gibt er zu. Aber nach einem Besuch bei einem Workshop und einem Informationsabend im Haus des Sports in Kiel erkannte er das Potenzial.

"Schach ist auch Sport. Wo ist da der Unterschied?", antwortet der Vereinschef auf die Frage, ob eSport überhaupt Sport sei. Sogenannte "Ballerspiele" nimmt er aus. Hier zieht der Verein eine klare Linie. Sonst steht für Kühl fest: "eSport ist Sport." Auch Strategiespiele könnte er sich unter dem Wappen seines Vereins vorstellen.

Weitere Informationen eSport: Chance fürs Land oder Gefahr für Gamer? Soll das Land Schleswig-Holstein den eSport fördern? Darum ging es am Mittwoch bei einer Anhörung im Innen- und Rechtsausschuss des Landtages - einen ganzen Tag lang. mehr

DOSB sieht eSport nicht als Sport

Der Deutsche Olympische Sportbund (DOSB) hat kürzlich ein Gutachten veröffentlicht, das dem eSport den Sport-Charakter abspricht. Der DOSB lehnt es ab, den virtuellen Sport als Sport anzuerkennen. Zur Begründung hieß es, dass der Begriff Sport "durch die langjährige Rechtssprechung im traditionellen Sinne der Anforderungen an die Körperlichkeit konkretisiert" sei. Sport habe immer mit körperlicher Aktivität zu tun. Auf die Landesförderung wirke sich die Entscheidung des DOSB aber erst mal nicht aus, sagt ein Sprecher im Innenministerium.

Timo Schöber vom Verein eSports Nord in Flensburg berät Sportvereine in Schleswig-Holstein in Sachen eSport. Er wirft dem DOSB mit dem Gutachten "reaktionäres Verhalten" vor. Andere Länder seien beim Thema eSport schon weiter. Er geht fest davon aus, dass der virtuelle Sport in den kommenden Jahren olympisch wird.

eSport-Start beim TSV für 2020 geplant

"Das Interesse ist besonders in diesem Jahr stark gestiegen", berichtet Schöber über die Entwicklung in Schleswig-Holstein. Ähnlich wie beim TSV Neudorf-Bornstein sieht Schöber Chancen für die Vereine, wenn virtueller und nicht virtueller Sport unter dem Dach eines Vereins kombiniert werden. Es sei die Möglichkeit, neue Mitglieder zu gewinnen. Werden alle Anträge genehmigt, könnte der TSV Neudorf-Bornstein vielleicht schon zum Beginn des kommenden Jahres mit einer eigenen eSport-Mannschaft an den Start gehen.

Die eSport-Talentschmiede des VfL Wolfsburg Hallo Niedersachsen - 02.02.2019 19:30 Uhr Als erster Fußball-Bundesligist überhaupt hat der VfL Wolfsburg ein eSport-Team aufgebaut. Der 18-jährige Riad Fazlija hat sich für die Nachwuchs-Akademie qualifiziert.







4,33 bei 12 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 10.09.2019 | 08:00 Uhr