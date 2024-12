Stand: 23.12.2024 15:52 Uhr Die Tafeln erleben starken Andrang

In den Kreisen Nordfrieslandund Schleswig-Flensburg erleben die Tafeln derzeit einen starken Andrang. Allein in der vergangenen Woche verteilte die Tafel in Husum (Kreis Nordfriesland) Essen an 180 Bedürftige – so viele wie nie zuvor, berichtet Leiter Karl-Heinz Häuber. Viele kommen aktuell, weil über Weihnachten und Neujahr die Tafeln in Husum und Bredstedt (Kreis Nordfriesland) geschlossen sind.

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Nordfriesland Kreis Schleswig-Flensburg