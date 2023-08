SHMF 2024: Alles dreht sich um Venedig Stand: 27.08.2023 16:21 Uhr Acht Wochen, 200 Konzerte, davon 170 ausverkauft - am Sonntagabend geht in Lübeck das Schleswig-Holstein Musik Festival zu Ende. In diesem Jahr stand die Stadt London im Mittelpunkt. Nächstes Jahr geht es nach Venedig.

Vor dem großen Abschluss des Schleswig-Holstein Musik Festivals 2023 in Lübeck haben sich die Sponsoren am Sonntag zum traditionellen Empfang auf dem Fielmann-Gut Schierensee (Kreis Rendsburg-Eckernförde) getroffen. Intendant Christian Kuhnt nutzte die Gelegenheit und gab erste Infos zur nächsten Saison bekannt. Nachdem in diesem Jahr das urbane London im Festival-Fokus stand, soll sich 2024 alles um Venedig drehen.

"Wir gehen in die wunderbare Lagunenstadt Venezia", freut sich Kuhnt: "Eine Stadt, die unfassbar viel zu bieten hat, und wir können es kaum abwarten, bis es dann im Sommer 2024 mit Gondeln durch Schleswig-Holstein geht." Dazu planen die Veranstalter nicht nur Konzerte, Opernabende, Kammermusik und Liederabende. Auch sollen dann Abende auf dem Programm stehen, die vom venezianischen Karneval, dem Lebemann Giacomo Casanova und den populären Gesängen der Gondolieri inspiriert sind.

Eine Rekord-Saison geht zu Ende

Zwar steht das große Finale des diesjährigen Schleswig-Holstein Musik Festivals noch aus. Doch schon jetzt steht fest: Die Saison war ein voller Erfolg. Das SHMF war in insgesamt 68 Orten in Schleswig-Holstein, Hamburg, Süddänemark und dem nördlichen Niedersachsen zu Gast. 172 von insgesamt 197 Veranstaltungen waren den Angaben der Veranstalter zufolge ausverkauft. Demnach war die Auslastung mit insgesamt 185.000 verkauften Konzertkarten zehn Prozent höher als in der letzten Saison.

"Die zu Ende gehende Saison war unglaublich erfolgreich", sagte Kuhnt bereits am Freitag. Am Sonntagabend findet das Abschlusskonzert in der Musik- und Kongresshalle in Lübeck statt. Gespielt wird das Oratorium "Messiah" von Händel mit einem Solistenensemble, der NDR-Radiophilharmonie und dem Schleswig-Holstein Festivalchor unter der Leitung von Dirigent Richard Egarr.

