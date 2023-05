Silbermond in Hamburg: Viel Konfetti und ein neues Album Stand: 27.05.2023 08:22 Uhr Gestern hat Silbermond beim Stadtpark Open Air in Hamburg ihre Open-Air-Tournee gestartet. Dabei hat die Deutschrock-Band um Stefanie Kloß altbekannte Hits sowie Songs aus dem neuen Album "Auf Auf" gespielt.

von Wolfgang Dinter

Sie sind seit 25 Jahren als Band zusammen, knapp 20 Jahre heißen sie Silbermond. Das ist schon eine gewaltige Zeit im Pop-Geschäft. Das Schöne bei Silbermond: Sie sind auf dem Teppich geblieben, trotz all ihrer Erfolge. Sie interessieren sich dafür, wie die Fans ein Konzert erleben und tun alles dafür, damit das ein großes Erlebnis wird.

Stefanie Kloß: Nach 25 Jahren auf der Bühne noch immer nervös

So auch an diesem Abend. Die Aufregung war groß: neues Album, Start der Open-Air-Tournee - der ersten richtig großen nach Corona. Bis dahin hatte man nur alte Termine abgearbeitet, wie Stefanie Kloß im Interview sagt. Sie sei immer sehr nervös vor so einem Konzert, aber das lege sich, sobald sie auf die Bühne gehe und die ersten Momente überstanden sind.

Punkt 20 Uhr kommen sie auf die Bühne. "Auf Auf" heißt ihr neues Album, das am 2. Juni herauskommt. Das klingt nach Aufbruch und Neustart - und so ist es auch gewissermaßen. Die neuen Songs wollten sie vorstellen, ihrem Publikum nahe bringen und das gelingt. Schon erstaunlich, wie textsicher die Fans von Beginn an mitsingen. Woher kennen die bloß schon all die Texte? Die Fans lieben die Texte, sagen sie. Was Stefanie Kloß und Silbermond dort besingen, hätten sie auch schon erlebt. Sie finden sich darin wieder - und sie verstehen die Texte, weil sie auf Deutsch sind.

Neues Album "Auf Auf": Der gute alte Silbermond-Sound

Das ist vielleicht schon das Erfolgsgeheimnis von Silbermond. Frontfrau Stefanie Kloß kommt authentisch rüber. Man kauft ihr ab, was sie singt. Dann legen sie los und beginnen mit einem Konfetti-Schauer, der sich über alle in den ersten Reihen legt. Die Fans feiern jedes Lied. "Auf Auf", "Kleid aus Hoffnung" oder "Verletzen": alles Lieder vom neuen Album. Die kommen frisch rüber, aber es ist natürlich trotzdem der gute alte Silbermond-Sound: rockig, erdig und eingängig.

Dann kommen natürlich auch die großen Hits: "Ein Meer sein" wollen auch die 4.000 Fans im ausverkauften Stadtpark. Sind sie auch. Und so geht es weiter: neue Lieder und alte Hits. Silbermond vermengen das gekonnt. "Verschwende deine Zeit" lässt die Stimmung noch einmal hochkochen, bei "Symphonie" geht sie durch die Decke - oder besser in den Himmel über dem Stadtpark. Das Wetter ist optimal: sonnig, aber nicht zu heiß. Die ganz harten Fans campieren hier schon den ganzen Tag. Wenn es zu heiß wird, drohen sie umzukippen. Aber an diesem Abend ist alles heiter Sonnenschein. Stefanie Kloß taucht plötzlich auf einer Mini-Bühne am anderen Ende des Stadtpark-Rondells auf und singt. Alte Fans kennen das schon, den neuen bleibt die Spucke weg.

Zwei Tage hintereinander beim Stadtpark Open Air

Im Stadtpark müssen die Konzerte um 22 Uhr beendet werden - Anwohnerschutz. Da gibt es keine Ausnahme, auch nicht bei Silbermond. Aber man hat den Eindruck, sie hätten gerne noch weiter gerockt. Zwei Stunden - was ist das schon für Silbermond? Aber das ist ja noch nicht das Ende. Am Sonnabend stehen sie wieder auf der Stadtpark-Bühne. Das Konzert ist aber schon ausverkauft.

