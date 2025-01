Stand: 30.01.2025 16:25 Uhr Demonstration gegen Rechtsruck in Kiel

Vor der CDU-Zentrale in Kiel in der Nähe des Hauptbahnhofs soll es am Donnerstag eine Kundgebung geben. Das teilte der Anmelder "women move" mit. Sie demonstrieren nach eigenen Angaben gegen das Verhalten der CDU im Bundestag am Mittwoch. Die Partei hatte mit den Stimmen der in Teilen rechtsextremen AfD für einen Unionsantrag zur Verschärfung der Migrationspolitik gestimmt und nach Ansicht von "women move" die sogenannte Brandmauer durchbrochen. Die Demonstration in Kiel startet um 17 Uhr. Der Veranstalter erwartet etwa 1.000 Personen. Unterstützt werden "women move" auch von der Zentralen Bildungs- und Beratungsstelle für Migrantinnen und Migranten, der Seebrücke und Fridays for Future.

