Dauerregen: Überflutungen in SH Stand: 03.01.2024 15:32 Uhr In Lauenburg liegt der Pegel der Elbe fast dreieinhalb Meter über dem normalen Wasserstand. An der Nordsee werden Sturmböen mit bis zu 80 Kilometern pro Stunde erwartet.

Riesige Pfützen, überflutete Wege und Felder, randvolle Flüsse und Seen - der Dauerregen lässt auch die Pegel in Schleswig-Holstein ansteigen. In Lauenburg (Kreis Herzogtum-Lauenburg) liegt der Pegel der Elbe inzwischen fast dreieinhalb Meter über dem normalen Wasserstand. Seit Dienstag ist der offizielle Pegel in Hohnsdorf - das ist genau gegenüber von Lauenburg auf der niedersächsischen Elbseite - stark gestiegen. Der Pegel zeigte am frühen Nachmittag 7,84 Meter an. Einige Keller am Elbufer sind bereits zum Teil mit Wasser gefüllt, auch Anleger und Elbterrasse sind schon überflutet. Der Pegel könnte noch weiter steigen. Man erwarte noch einige Zentimeter Anstieg, sagte Lauenburgs Bürgermeister Thorben Brackmann (CDU). Aber er beruhigte: "Das ist kein größeres Problem. Und so, wie es 2013 war, wird es dieses Mal nicht werden." Damals hatte die Elbe einen Pegel von 9,60 Metern. Die Altstadt stand damals in weiten Teilen unter Wasser. Man sei in diesem Jahr vorbereitet, aber entspannt, so Brackmann.

Bürgermeister will keine Hochwasser-Touristen sehen

Brackmann warnte alle Schaulustigen. Es gebe Absperrungen und niemand solle die Gassen hinuntergehen bis zur Elbe. Das Wasser stehe hoch, habe "Fahrt drauf" und das könne gefährlich sein. Der Höchststand wird in Lauenburg für Freitag erwartet. Über die kritische Marke von acht Metern soll es laut Prognosen aber nicht gehen. Hanke Lüdemann vom zuständigen Wasser- und Bodenverband geht aber davon aus, dass das Wasser in den kommenden Tagen nicht wesentlich zurückgeht. "Jetzt regnet es in Tschechien und Dresden und so weiter. Das Wasser wird uns in einer Woche hier treffen. Und dann wird die Welle wieder ansteigen", sagte er.

Sturmböen mit bis zu 80 Kilometern pro Stunde

Laut Prognosen des Deutschen Wetterdienstes soll der Dauerregen bis Mittwoch Nachmittag andauern. Gebietsweise werden an der Nordsee Sturmböen mit bis zu 80 Kilometern pro Stunde erwartet. Vor allem Helgoland wird laut Deutschem Wetterdienst betroffen sein. Hier kann es zu Orkanböen mit 120 Kilometern pro Stunde kommen. Außerdem warnt das Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie vor einer Sturmflut an der Ostsee. Gerechnet wird mit 1,0 bis 1,2 Meter über dem normalen Wasserstand.

Gefahreninformation für Lübeck und Travemünde

Seit dem Morgen gilt außerdem eine Gefahreninformation für den Raum Lübeck. Die Feuerwehr der Hansestadt Lübeck gibt bekannt: Es besteht Hochwassergefahr mit steigender Tendenz für die Bereiche Innenstadt (Obertrave und Untertrave) und Travemünde. Es wird empfohlen, das betroffene Gebiet zu meiden. In einigen Regionen laufen seit dem Morgen die Keller voll. Auch Gullydeckel kommen hoch. Feuerwehren im Land helfen zurzeit mit ihren Pumpen. Allein in den Kreisen Ostholstein, Herzogtum Lauenburg und Stormarn zählte die Leitstelle Süd bis Mittwochmittag 25 solcher Einsätze.

Straßen stehen unter Wasser

Der viele Regen hat auch Auswirkungen auf Straßen: Die B75 Hamburg - Travemünde ist zwischen Bad Oldesloe-Süd (Kreis Stormarn) und Sandkamp in beide Richtungen gesperrt. Die Straße ist unterspült. In Quickborn (Kreis Pinneberg) lief in der Nacht ein Graben über - das Wasser musste von einer Straße abgepumpt werden. Verletzt wurde dabei niemand, so die Polizei in Elmshorn. Auch die Landesstraße zwischen Grabau und Glinde und die Kreisstraße bei Geltorf im Kreis Schleswig-Flensburg stehen unter Wasser. Und auf Fehmarn (Kreis Ostholstein) war die Feuerwehr im Einsatz, weil in Westerbergen Gullys hochkamen.

Flensburg: Wasser tritt am Hafen über das Ufer

In der Nacht zu Mittwoch trat die Flensburger Förde über die Ufer. Die Straße Schiffbrücke wurde nach Angaben der Polizei in der Nacht gesperrt. Dennoch gab es in Flensburg keine Einsätze. Am Morgen war die Situation bereits wieder entspannter.

Pferd versinkt im Schlamm bei Halstenbek

Wegen des anhaltenden Regens geriet ein Pferd in Halstenbek (Kreis Pinneberg) im Schlamm in Not. Rund dreieinhalb Stunden versuchten insgesamt 34 Helfer, das Tier zu retten. Nach Angaben der Polizei steckte das Pferd auf einer Koppel etwa 40 Zentimeter tief im Schlamm. Die Besitzerin des Tieres entschied schließlich, das sehr schwache Pferd einzuschläfern. Es war bereits 32 Jahre alt.

Wetter: Regen wird zu Schnee

In der Nacht zu Donnerstag wird der Regen zu Schnee, wie der Deutsche Wetterdienst mitteilt. Durch den Schneematsch kann es auf Schleswig-Holsteins Straßen glatt werden.

