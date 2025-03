Stand: 25.03.2025 09:34 Uhr Daniel Günther ehrt drei Männer aus dem Lauenburgischen

Für ihren mutigen Einsatz bei einem Messerangriff in Breitenfelde werden drei Männer aus dem Kreis Herzogtum Lauenburg mit der Rettungsmedaille am Bande geehrt. Das teilt die Landeregierung mit. Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) wird Oliver Gahl aus Mölln, Torsten Stern aus Bälau und Raphael Wiencierz aus Bäk die Auszeichnung Dienstagnachmittag (25.3.) überreichen. Im Juni 2023 hatten die drei Männer einen Angreifer in Breitenfelde gestoppt, der eine Frau und ihren Lebensgefährten mit Messerstichen lebensgefährlich verletzt hatte. Anschließend kümmerten sie sich um die Erstversorgung der Frau. Die Rettungsmedaille wird an Menschen vergeben, die unter Einsatz des eigenen Lebens andere gerettet oder eine große drohende Gefahr für die Allgemeinheit abgewendet haben.

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Herzogtum Lauenburg