Dänemark: Weltweit größte E-Methanol-Anlage eröffnet

Nicht weit von der Grenze entfernt, im dänischen Apenrade, ist am Dienstag (13.5.) die weltweit erste Großanlage für E-Methanol in Betrieb genommen worden. Der Kraftstoff wird mit Hilfe erneuerbarer Energien und Biogas produziert und ist nach Angaben des Betreibers fast CO2-neutral. Das grüne Methanol wird zunächst von der Reederei Maersk genutzt, um damit ein mit Methanol betriebenes Containerschiff anzutreiben. Darüber hinaus soll es auch in der Plastik- und Chemieindustrie genutzt werden.

Schlagwörter zu diesem Artikel Häfen Schifffahrt Dänemark Energie