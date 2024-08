Stand: 18.08.2024 17:56 Uhr DFB-Pokal: SV Henstedt-Ulzburg unterliegt Viktoria Berlin

Die Regionalliga-Frauen vom SV Henstedt-Ulzburg (Kreis Segeberg) sind am Sonntag im DFB-Pokal gegen Viktoria Berlin ausgeschieden. Die Mannschaft von Trainer Christian Jürss unterlag zu Hause mit 1:4. Die Berliner spielen ebenfalls in der Fußball-Regionalliga und erzielten dort in der vergangenen Saison 90 Tore in 22 Spielen - also im Schnitt rund vier Treffer pro Spiel. Vor zwei Monaten hatte die Mannschaft vom SV Henstedt-Ulzburg bereits den Aufstieg in die zweite Bundesliga mit zwei Niederlagen gegen Union Berlin verpasst.

Schlagwörter zu diesem Artikel DFB-Pokal Kreis Segeberg