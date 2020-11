Corona-Hilfen: Buchholz fordert schnellere Bearbeitung Stand: 30.11.2020 09:24 Uhr Unternehmen, die nicht direkt vom Lockdown betroffen sind, müssen möglicherweise noch bis zum nächsten Jahr auf die Auszahlung der Corona-Hilfen warten. Wirtschaftsminister Bernd Buchholz (FDP) kritisiert das.

Bei denen vom Bund angekündigten November- und Dezember-Nothilfen für Unternehmen hakt es. Seit knapp einer Woche können die vom Teil-Lockdown betroffenen Unternehmen Anträge stellen. Der Bund hat allerdings bislang nur in Aussicht gestellt, dass die vom Lockdown direkt betroffenen Firmen noch in diesem Jahr eine Abschlagszahlung von maximal 10.000 Euro erhalten können. Das würde nach Ansicht von Schleswig-Holsteins Wirtschaftsminister Bernd Buchholz (FDP) viele Betriebe bundes- wie landesweit in ihrer Existenz bedrohen. Vor allem, weil kaum noch Hausbanken bereit sind, weitere Überbrückungskredite zu geben. "Keine Auszahlungen bis zum Jahreswechsel, das ist die wirklich schlechteste Lösung", so Buchholz. Er fordert vom Bundeswirtschaftsministerium eine schnelle Aussage, wann die entsprechenden Anträge bearbeitet werden können. Sonst drohe für viele Unternehmen die Zahlungsunfähigkeit.

Probleme bei Abwicklung der Nothilfen

Hintergrund der späten Abwicklung ist laut dem Wirtschaftsminister, dass der Software-Dienstleister des Bundes sich offenbar nicht in der Lage sieht, die Abwicklung der Nothilfen noch in diesem Jahr vollumfänglich auf die Beine zu stellen. Demnach sei allenfalls ein Probebetrieb denkbar, heißt es in internen Schreiben.

Unternehmen bekommen erst mal Abschlag

Nur Steuerberater, Wirtschaftsprüfer oder Rechtsanwälte dürfen die Anträge auf den Weg bringen - so soll Missbrauch möglichst verhindert werden. Unternehmen sollen als ersten Abschlag erst mal die Hälfte der beantragten Novemberhilfe bekommen. Solo-Selbstständige können die Hilfen direkt beantragen, sie bekommen aber insgesamt nur maximal 5.000 Euro. Für die Authentifizierung ist ein ELSTER-Zertifikat zwingend erforderlich. Die bewilligte Summe wird laut Wirtschaftsministerium direkt an die Antragstellenden ausgezahlt.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 30.11.2020 | 11:00 Uhr