Corona treibt Mieten in Schleswig-Holstein in die Höhe Stand: 25.04.2021 05:00 Uhr Die Corona-Pandemie sorgt für steigende Mieten in Schleswig-Holstein. Grund sind unter anderem höhere Kosten für Modernisierungen.

von Hauke von Hallern

Der Kampf um bezahlbaren Wohnraum hat sich durch die Corona-Pandemie weiter verschärft. Denn: Corona treibt die Mieten in Schleswig-Holstein in die Höhe. Das bestätigt der Mieterbund auf Anfrage von NDR-Schleswig-Holstein. Die Beratungen zum Thema Mieterhöhungen sind nach einer Erhebung des Mieterbundes um 21 Prozent gestiegen - allein in der Landeshauptstadt Kiel.

Modernisierungen werden teurer

Als Grund nennt der Kieler Mieterverein unter anderem höhere Kosten für Modernisierungen. "Die Nachfrage nach Handwerkern ist in der Pandemie stark gestiegen, das wirkt sich auch auf den Preis aus", erklärt Geschäftsführerin Ann Sophie Mainitz. Außerdem gebe es wegen des Lockdowns Lieferschwierigkeiten bei Baumaterialien und Handwerker müssten aufwendige Hygienerichtlinien einhalten. All das erhöhe die Kosten für Modernisierungen. Diese könnten anschließend zum Teil auf den Mieter umgelegt werden, so Mainitz.

AUDIO: Mieten steigen weiter (1 Min) Mieten steigen weiter (1 Min)

Private Vermieter in finanziellen Schwierigkeiten

Der Mieterverein geht außerdem davon aus, dass einige private Vermieter die Mieten erhöht haben, weil sie durch Corona möglicherweise selbst in finanzielle Schwierigkeiten geraten seien.

Das will der Haus- und Grundbesitzerverein Schleswig-Holstein nicht bestätigen. Es gebe von Vermietern derzeit kaum Anfragen zum komplizierten Thema Mieterhöhungen, erklärte ein Sprecher. Gestiegene Kosten für Handwerker könnten Mieten allerdings durchaus erhöhen.

