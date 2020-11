Corona in SH: Regierungserklärung zum Sonderweg des Landes Stand: 27.11.2020 05:00 Uhr Daniel Günther verteidigt heute seinen Sonderweg im Landtag. NDR Schleswig-Holstein zeigt die Regierungserklärung ab 10:00 Uhr im Livestream.

Daniel Günther (CDU) will heute im Landtag eine Regierungserklärung zu den jüngsten Beschlüssen in der Corona-Krise abgeben. Sie steht unter dem Motto "Wir sind der Schlüssel - Herausforderungen gemeinsam meistern". Das Parlament hatte zu dem Thema eine Sondersitzung einberufen, um zeitnah über die Vereinbarungen der Ministerpräsidenten mit der Bundesregierung vom Mittwoch zu beraten. Der Ministerpräsident hatte nach der Bund-Länder-Konferenz einen Sonderweg angekündigt.

Eigenständiger Kurs mit kleinen Lockerungen

Aufgrund der niedrigen Infektionszahlen wird es in einigen Bereichen kleine Lockerungen geben. So dürfen Nagel-, Kosmetik- und Massagestudios ab Montag wieder öffnen. Das gelte auch für Tierparks, Zoos und Wildgehege. Das seien wichtige Öffnungsschritte, die gut zu verantworten seien, sagte Günther. Für den Gastronomie-Bereich halte er aber frühestens im Januar Öffnungen für denkbar.

Lob von der SPD und IHK

Während private Kontakte in den anderen Ländern aus maximal fünf Personen aus zwei Hausständen bestehen dürfen, will Schleswig-Holstein an den bereits geltenden Kontaktbeschränkungen von maximal zehn Personen festhalten, auch über die Feiertage. Das unterstützen auch Teile der Opposition. "Ein Zickzackkurs über Weihnachten und Silvester macht in der Tat wenig Sinn", sagte der SPD-Fraktionsvorsitzende Ralf Stegner. Die Industrie- und Handelskammer (IHK) lobte, dass in allen Läden weiterhin ein Kunde pro zehn Quadratmetern einkaufen darf. Der Hotel- und Gaststättenverband Dehoga bracht im Vorfeld der Regierungserklärung zumindest Verständnis dafür auf, dass in seinen Betrieben der Lockdown bis zum 20. Dezember fortgesetzt wird.

Neue Landesverordnung soll am Montag in Kraft treten

Im Landtag sollen nach Günthers Regierungserklärung die Beschlüsse des Corona-Gipfels von Bund und Ländern vom Mittwochabend debattiert werden. Am Sonntag will das Kabinett in Kiel eine neue Landesverordnung mit den neuen Corona-Maßnahmen beschließen. Sie soll am Montag in Kraft treten.

