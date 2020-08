Stand: 13.08.2020 18:13 Uhr - NDR 1 Welle Nord

Corona-Test-Panne in Bayern: Garg ärgert sich über Söder

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) wollte es besonders gut machen und besonders viel testen: Allerdings gab es eine schwere Panne bei der Übermittlung der Ergebnisse von Corona-Tests in Bayern. Bis Mittwochabend waren insgesamt über 44.000 Testergebnisse von Urlaubsheimkehrern noch nicht an die Betroffenen übermittelt worden. Die Tests liegen zum Teil Tage zurück. Darunter sind inzwischen auch mehr als 1.000 positive Befunde. Schleswig-Holsteins Gesundheitsminister Heiner Garg (FDP) hat am Donnerstag sehr verärgert auf diese Panne reagiert. Er kritisierte scharf, dass Söder von heute auf morgen eine anlasslose Massentestung von Reiserückkehrern gefordert und durchgesetzt habe.

Als Krisenmanager groß inszeniert

Es zeigte sich nun, dass das ziemlich sinnlos sei, meinte Garg. Er sei besonders verärgert darüber, dass Söder in den vergangenen Monaten nicht müde gewesen sei, durch jede Kamera zu laufen und sich als Krisenmanager groß zu inszenieren. "Mich ärgert es vor allem, dass in dieser Gemeinschaft Gesundheitsminister, die es tatsächlich gibt, die für jede vernünftige Lösung immer offen sind, es immer einen gab aus der Staatskanzlei in Bayern, der glaubte, es besser zu können", wetterte der Gesundheitsminister weiter.

Zwei-Test-Strategie in SH

Schleswig-Holstein setzt vor allem darauf, dass Reisende aus Risikogebieten vorrangig getestet werden. Diese müssen außerdem zwei negative Tests vorweisen, wenn sie nicht 14 Tage in Quarantäne bleiben wollen. Nach Angaben der Kassenärztlichen Vereinigung Schleswig-Holstein läuft es bei der Übermittlung der Testergebnisse reibungslos: Es gebe zwar Menschen, die etwas länger als die geplanten 24 Stunden auf das Ergebnis warten, das seien aber Einzelfälle. Positiv Getestete seien nicht dabei gewesen, diese würden in Schleswig-Holstein vom Labor direkt angerufen.

Söder entschuldigte sich für Corona-Panne

Bayerns Ministerpräsident Söder hat die Panne bei den Corona-Tests im Freistaat am Donnerstagnachmittag als ärgerlich und bedauerlich bezeichnet. Nach einer Krisensitzung in der Münchner Staatskanzlei sagte er: "Wir können uns dafür auch nur entschuldigen." Es tue ihm leid, dass diese Fehler passiert seien. Inzwischen sind die bayerischen Behörden dabei, mehr als 900 Menschen zu informieren, die positiv auf das Corona-Virus getestet worden waren.

