Strand-Ticker in Lübecker Bucht offenbar gut genutzt

Der Sommer ist zurück in Schleswig-Holstein - und mit der Ferienzeit auch viele Urlauber. Meldungen von überfüllten Parkplätzen und gesperrten Stränden soll es aber nicht geben: Seit gut zwei Wochen sorgt der sogenannte Strandticker an der Lübecker Bucht dafür, dass sich Besucher besser auf die einzelnen Strände verteilen. Die Tourismus-Agentur dort hat jetzt eine erste Zwischenbilanz gezogen: Die Web-App sei gut genutzt, heißt es - auch wenn die Bedienung etwas frickelig ist.

Lage an den Stränden im Ampelsystem

Der Strandticker ist keine klassische Handy-App, die es in gängigen App-Stores gibt, sondern eine sogenannte Web-Applikation, die über den Browser abgerufen wird. An einem Ampelsystem können Strandgäste ablesen, wie voll die einzelnen Abschnitte an der Lübecker Bucht gerade sind - das ist die Idee des Strandtickers. Er ist über die Internetseite strandticker.de erreichbar. Für Scharbeutz und Haffkrug ist die Anzeige am Sonnabend mittags schon auf Gelb umgesprungen - das bedeutet laut Tourismus-Agentur, dass es an den Stränden bald zu voll sein könnte und keine neuen Gäste reingelassen werden. Die Konsequenz davon wäre: Abschnitte müssten gesperrt werden.

Web-App soll helfen, dass sich Urlauber verteilen

Strandticker wird laut Agentur gut angenommen NDR 1 Welle Nord - Nachrichten für Schleswig-Holstein - 18.07.2020 13:00 Uhr Autor/in: Sven Brosda / Hauke Bülow Seit gut zwei Wochen versuchen Orte in der Lübecker Bucht, die Urlauber per Web-App zu lenken: Ein Ampelsystem soll den Besuchern helfen, volle Strände zu meiden.







Nach Angaben der Tourismus-Agentur haben in den vergangenen Tagen mehr als 50.000 Nutzer insgesamt 600.000 Mal auf die Web-App zugegriffen. Agenturchef André Rosinski hofft, dass insbesondere jetzt - bei schönstem Sommerwetter - viele Besucher das Angebot nutzen und sich Strände außerhalb der Hotspots rund um die Seebrücke in Scharbeutz suchen. Gefüttert wird die Ampel mit Daten, die die Strandkorbbetreiber weitergeben. St. Peter-Ording (Kreis Nordfriesland) plant auch, die Besucherströme am Strand auch lenken - die Gemeinde an der Nordsee will die Urlauber digital und anonym über ein WLAN-Tracking ihrer Handys zählen.

SH rechnet mit besonders vielen Urlaubern

In diesem Jahr ist es sehr wahrscheinlich, dass besonders viele Menschen ihre Ferien innerhalb Deutschlands verbringen: Für die einen ist das Verreisen wegen der Corona-Pandemie immer noch zu heikel, bei anderen gibt es immer noch Reisewarnungen für ihre Urlaubsziele - und manche hatten sowieso einen Urlaub im Inland geplant. Natürlich stehen Reiseziele in Schleswig-Holstein, besonders an den Küsten von Nord- und Ostsee, hoch im Kurs - doch es gelten immer noch Corona-Abstandsregeln, die einzuhalten sind. Wegen eines Ansturms von Tagestouristen hatte die Bürgermeisterin von Scharbeutz an zwei Wochenenden im Juni den Zugang zum Ort sperren lassen. Auch Haffkrug hatte dicht gemacht.

