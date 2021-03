Corona: Immer mehr Schnelltests für Jedermann in SH Stand: 15.03.2021 08:45 Uhr In Schleswig-Holstein steigt die Zahl der Anlaufstellen, bei denen man sich kostenlos auf Corona testen lassen kann. In Nordfriesland gibt es inzwischen 20 Standorte dafür.

Bis spätestens Anfang April soll es sie in ganz Schleswig-Holstein geben: kostenlose Corona-Schnelltests für Jedermann. Nach und nach kommen in den Kreisen nun die entsprechenden Anlaufstellen hinzu. Wie der Kreis Nordfriesland mitteilte, gibt es inzwischen 20 Standorte für die Tests - vor allem bei Ärzten und Apothekern. Weitere sollen in den kommenden Tagen dazu kommen.

AUDIO: Mehr Möglichkeiten für kostenlose Corona-Tests (1 Min)

Zahl der Test-Standorte steigt

Aber auch in anderen Kreisen und kreisfreien Städten tut sich was. Der Kreis Steinburg hat inzwischen drei stationäre Zentren und ein mobiles Angebot. In Norderstedt sind seit Freitag zwei private Testzentren in Betrieb. Auch in Lübeck wächst die Zahl der Standorte für kostenlose Corona-Tests. Der Kreis Pinneberg hat einen Aufruf an mögliche Anbieter gestartet.

In Kiel und Flensburg wird schon länger getestet

Bereits seit einer Woche gibt sechs Testmöglichkeiten in der Landeshauptstadt Kiel. Und auch in Flensburg gibt es das Angebot schon etwas länger, weil dort die Corona-Zahlen besonders hoch waren. Dort sind es im Stadtgebiet ebenfalls sechs Stationen. Außerdem gibt es vier Test-Standorte im Flensburger Umland, also im Kreis Schleswig-Flensburg.

Seit 8. März können sich die Menschen in Deutschland grundsätzlich einmal wöchentlich auf Corona testen lassen. Der Bund bezahlt die Antigen-Schnelltests, die nicht mit den Selbsttests für den Eigengebrauch zu verwechseln sind.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 15.03.2021 | 09:00 Uhr