Corona: Dithmarschen nähert sich kritischem Wert Stand: 19.10.2020 11:59 Uhr Nach der Stadt Neumünster droht Dithmarschen der erste Kreis in SH zu werden, der die kritische Marke von 35 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen überschreitet.

Der sogenannte Sieben-Tage-Inzidenzwert liegt nach Angaben der Kreisverwaltung in Dithmarschen zurzeit bei 33. Wenn weitere Corona-Fälle hinzukommen, ist schnell die Grenze von 35 erreicht - dann greifen verschärfte Schutzmaßnahmen, wie es sie seit Freitag in Neumünster gibt.

Allein im Westküstenklinikum (WKK) in Heide wurden in den vergangenen Tagen laut Kreisverwaltung drei Mitarbeiter und vier Patienten positiv auf das Coronavirus getestet. Die betroffene Station nimmt deshalb vorerst keine neuen Patienten mehr auf. Die Gesamtzahl der Patienten, die im WKK behandelt werden, ist auf nun 13 gestiegen.

Corona-Fälle auch in der DRK-Tagespflege

Darüber hinaus gibt es eine Reihe von Infektionen in zwei Tagespflege-Einrichtungen des Deutschen Roten Kreuzes (DRK). Nach Angaben des Dithmarscher DRK-Vorstands Kai Tange wurde in Heide bei sieben Tagesgästen und einer Mitarbeiterin Corona festgestellt. In der DRK-Tagespflege in Büsum sei bei einem Tagesgast das Virus nachgewiesen worden. Beide Einrichtungen bleiben bis zum 28. Oktober geschlossen. Das DRK befolge damit eine Empfehlung des Gesundheitsamtes des Kreises, so Tange.

Die Dithmarscher Kreisverwaltung teilte außerdem mit, dass es zurzeit technische Schwierigkeiten bei der Übermittlung der Zahlen an das Land gibt. Die Suche nach der Ursache laufe noch. Das bedeutet: Die Infektionszahlen tauchen in der offiziellen Statistik des Landes Schleswig-Holstein verspätet auf.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | 19.10.2020 | 17:00 Uhr