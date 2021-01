Corona-Ausbruch in Sana-Kliniken: 81 Infizierte Stand: 25.01.2021 09:51 Uhr Die Zahl der Infizierten in den Lübecker Sana-Kliniken ist laut einer Sprecherin auf 81 gestiegen.

Nach dem großen Corona-Ausbruch in den Lübecker Sana-Kliniken haben sich weitere Beschäftigte infiziert. Laut einer Sana-Sprecherin ist die Zahl von 79 auf 81 gestiegen. Die Betroffenen hätten auf der chirurgischen Station gearbeitet. Insgesamt 99 Menschen seien in Quarantäne. Die Klinik geht davon aus, dass ein Patient das Virus in das Krankenhaus gebracht hat. Er war erst negativ, später aber positiv auf Corona getestet worden.

AUDIO: Zahlreiche neue Coronafälle in Lübeck und Büchen (1 Min)

Nicht dringende Operationen vorerst verschoben

Gemäß den Krisen-Plänen hat das Klinikum nach eigenen Angaben den Krankenhausbetrieb reduziert, so dass die Notfallversorgung und die Versorgung der bereits zu behandelnden Patienten gewährleistet ist. Sämtliche verschiebbaren Operationen seien ausgesetzt worden, um auch die Anzahl der Kontakte auf ein Minimum zu reduzieren. Die Klinik stehe in engem Austausch mit dem Gesundheitsamt.

Corona-Ausbruch ebenfalls in Seniorenheim in Büchen

Auch in einer Lübecker Gemeinschaftsunterkunft haben sich mehrere Menschen infiziert. Nach Angaben der Stadt handelt es sich bisher um sieben Bewohner aus mehreren Familien. Einen weiteren großen Corona-Ausbruch gab es in Büchen. Laut Kreis Herzogtum Lauenburg wurden 44 von 49 Bewohnern eines Seniorenheims positiv auf Corona getestet. Außerdem steckten sich 15 Mitarbeiter an. Der Sieben-Tage-Inzidenzwert im Lauenburgischen liegt bei knapp 92, in Lübeck bei gut 112 und in Ostholstein bei gut 78.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 25.01.2021 | 08:30 Uhr