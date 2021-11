Corona: Abgesagte Weihnachtsfeiern belasten Gastro-Branche Stand: 27.11.2021 12:14 Uhr Offenbar wegen der stark steigenden Corona-Infektionen werden derzeit viele betriebliche Weihnachtsfeiern storniert.

Im Kreis Nordfriesland hätten inzwischen rund ein Viertel der Firmen und Verbände die Feiern in Hotels und Restaurants abgesagt, teilte Bernd Gadermann vom Deutschen Hotel- und Gaststättenverband (Dehoga) mit. Im Kreis Dithmarschen sei es mehr als die Hälfte. "Wenn die Zahlen so weiter steigen, dann sehe ich auch einen Wegbruch der Feiern, die über die Festtage stattfinden sollen. ich denke mal 80, 90 Prozent wird noch über die Weihnachtstage wegfallen, so dass wir wieder den schlechten Dezember vor der Nase haben. Das wird für alle Hotels und Gaststätten in Dithmarschen sehr, sehr kritisch", sagte Gadermann.

AUDIO: Viele Weihnachtsfeiern in SH werden jetzt abgesagt (1 Min) Viele Weihnachtsfeiern in SH werden jetzt abgesagt (1 Min)

Lebensmittel da, Gäste nicht

Auch in anderen Kreisen, wie Schleswig-Flensburg oder in der kreisfreien Stadt Neumünster werden aktuell viele Weihnachtsfeiern storniert - 50 Prozent und mehr. Für einige Betriebe seien die Absagen existenzgefährdend, so die Dehoga. Besonders betroffen seien Hotels und Gaststätten, die große Weihnachtsfeiern ausrichten. Zusätzlich zu den fehlenden Gästen hätten diese oft das Problem, dass sie sich einige Lebensmittel schon hätten liefern lassen - und diese nun nicht verarbeiten könnten.

