Stand: 16.01.2025 17:07 Uhr Containerschiff kollidiert mit Südschleuse in Brunsbüttel

Die Wasserschutzpolizei untersucht zurzeit gleich zwei Vorfälle mit Schiffen auf dem Nord-Ostsee-Kanal (NOK). Wegen der Havarie eines Containerschiffes bei Breiholz (Kreis Rendsburg-Eckernförde) am Donnerstagmorgen war die Schleusentätigkeit in Brunsbüttel (Kreis Dithmarschen) rund drei Stunden zum Erliegen gekommen. Am Donnerstagvormittag kollidierte dann ein Containerschiff mit dem Schleusenleitwerk der Südschleuse in Brunsbüttel. Nach Angaben der Polizei hatte das unter zypriotischer Flagge fahrende Schiff beim Einlaufen von der Elbe in die Südschleuse das Schleusenleitwerk beschädigt, obwohl das Schiff durch einen Schlepper gesichert war. Verletzt wurde dabei niemand. Die BG-Verkehr ordnete ein Weiterfahrverbot an.

Archiv 3 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Heide 16:30 Uhr Die Reporter berichten aus den Kreisen Steinburg und Dithmarschen, der Landschaft Stapelholm, von der Halbinsel Eiderstedt und der Hochseeinsel Helgoland - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 3 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 16.01.2025 | 16:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Steinburg