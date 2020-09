Stand: 22.09.2020 16:05 Uhr - NDR 1 Welle Nord

Verdienstorden für Carlo von Tiedemann

Einmal im Monat verleiht Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier die Verdienstmedaille des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland an Menschen, die sich politisch, wirtschaftlich-sozial und mit ihren geistigen Leistungen im sozialen, karitativen und mitmenschlichen Bereich besonders auszeichnen. Im September 2020 geht diese Auszeichnung an gleich drei Schleswig-Holsteiner: Hans Boldt, Manfred Bruhn und Carlo von Tiedemann.

Moderator engagiert sich für Wohnungslose

Der NDR Moderator wohnt seit vielen Jahren in Quickborn im Kreis Pinneberg und unterstützt unter anderem die Arbeit der Tagesaufenthaltsstätte (TAS) für wohnungslose Menschen in Norderstedt.

"Ich bin hier kleben geblieben vor 14 Jahren. Die Kämpfernaturen von hier, da kann man sich eine Scheibe von abschneiden. Ich nehme auch sehr viel mit, wenn ich hier mal wieder ein paar Stunden bin. Dann merkst du erst, wie gut es dir geht und wie wichtig Kleinigkeiten sind", erläutert Carlo von Tiedemann sein Engagement bei einer Tasse Kaffee in der TAS NDR Schleswig-Holstein. In der Unterkunft nennen ihn alle nur Carlo, und erzählen ihm von seinen Sorgen. Das NDR Urgestein unterstützt mit Ratschlägen bei Behörden oder auch mal mit Geld - wenn es angebracht ist, wie er sagt.

Promibonus zieht nicht in der TAS

Keiner geht mit ihm um, wie mit einem Prominenten. Doch sein Status hilft dem Haus. Es bringt Aufmerksamkeit und Gelder. "Ich kann mit Prominenz gar nichts anfangen. Aber hier hilft es schon, wenn man mal als Carlo anruft. Dann wird man auch schon mal schneller durchgestellt", sagt der 76-Jährige

Neben seiner Schirmherrschaft bei der Tagesaufenthaltsstätte für Wohnungslose Menschen in Norderstedt, wird auch sein Engagement beim Verein "Quickborn hilft" und seine Tätigkeit als Botschafter des Kinder-Hospizes "Sternenbrücke" in Hamburg mit dem Verdienstorden der Bundesrepublik Deutschland gewürdigt.

Hans Boldt setzt sich für Seeadler

Auch Hans Boldt aus Bad Malente-Gremsmühlen (Kreis Ostholstein) bekam diese besondere Auszeichnung am Dienstagnachmittag von Ministerpräsident Daniel Günter (CDU) stellvertretend für den Bundespräsidenten überreicht.

Boldt kümmert sich seit fast 50 Jahren um den Seeadlerschutz in Schleswig-Holstein. "Als ich anfing, hatten wir noch fünf Paare in Schleswig-Holstein. Die habe ich bewacht. Heute haben wir ja 123 Revierpaare", erzählt Boldt NDR Schleswig-Holstein. Er gründete die "Projektgruppe Seeadlerschutz Schleswig-Holstein" und ist damit am Erhalt der Vogelart maßgeblich beteiligt. Auf Amrum informiert er Gäste, Schulklassen und andere Interessierte über die Vogelwelt der Nordseeinsel.

Auszeichnung spornt an

Den Ministerpräsidenten zu treffen und von ihm eine Auszeichnung zu bekommen, ist nicht selbst verständlich und spornt den Vogelschützer weiter an, sich für den Seeadler einzusetzen. "Wenn hier bei uns in der Gegend ein verletzter Adler gemeldet wird, dann bin ich mit einer der Ersten, der mit hingeht, mit einfängt", erklärt Hans Boldt.

Manfred Bruhn steht für Inklusionssport in Schleswig-Holstein

Der dritte Preisträger Manfred Bruhn aus Neumünster wird für seine Arbeit für den Inklusionssport in Schleswig-Holstein ausgezeichnet. Unter anderem trainiert er seine Tochter, die mehrfache Paralympics-Siegerin Kirsten Bruhn im Schwimmen, organisiert den Inklusionsschwimmcup in Neumünster und berät Kommunen bei der behindertengerechten Gestaltung von Schwimmbädern.

Bruhn setzt sich außerdem für die Integration von Flüchtlingen und Migranten ein. Er nutzt Sport als das bindende Glied zwischen den Kulturen, heißt es in der Ankündigung zur Vergabe des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland.

