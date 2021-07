CSD: Mit Mindestabstand für mehr Rechte demonstrieren Stand: 10.07.2021 06:00 Uhr Der Christopher-Street-Day (CSD) findet heute in Kiel coronabedingt nur als Demonstration statt. Mit Mindestabstand und Maskenpflicht wollen sich die Demonstranten für mehr Rechte für LGBTIQ einsetzen, also für homo-, bi-, trans- und intersexuelle, sowie queere Menschen.

Vor allem in Osteuropa, aber auch hier in Deutschland nehme die Homophobie wieder zu, sagen die Veranstalter des Christopher-Street-Days in Kiel. Dagegen wollen sie protestieren, sagt Carol Kleinke, Vorstand des Christopher Street Day Vereins Kiel: "Wir wollen mal ein klares Zeichen setzen gegen die aufstrebende Homophobie, die ja nicht nur in Osteuropa gerade um sich greift, sondern auch hier bei uns im Lande immer größere Kreise zieht - was wir wirklich sehr bedenklich finden."

Benachteiligung zum gängigen Familienmodell

Der CSD-Verein wolle sich aber auch für die Rechte und Anerkennung von Regenbogen-Familien stark machen - also Familien, bei denen Kinder zum Beispiel bei zwei gleichgeschlechtlichen Partnern leben. Das Thema des diesjährigen Kieler Christopher Street Days ist deswegen 'Bedingungslos - Familie geht auch anders', erklärt Kleinke: "Da geht es vor allem darum, die Rechte von Regenbogenfamilien zu stärken, die gegenüber den herkömmlichen Familien noch einigen Diskriminierungen ausgesetzt sind."

Wegen des Corona-Virus kann in diesem Jahr kein Straßenfest stattfinden, stattdessen starten die Demonstranten um 13 Uhr am Rathausmarkt und ziehen bis 15 Uhr zum Exerzierplatz, wo die Demo mit einer Kundgebung endet.

