Nord-CDU uneins: Söder oder Laschet als Kanzlerkandidat?

Nordrhein-Westfalens Regierungschef Armin Laschet (CDU) oder doch Bayerns Ministerpräsident und CSU-Chef Markus Söder - wer ist Favorit in der Rolle des künftigen Kanzlerkandidaten bei den Christdemokraten in Schleswig-Holstein? Erst gestern hatte sich Ministerpräsident und CDU-Landeschef Daniel Günther für Laschet stark gemacht - heute sprach sich CDU-Fraktionschef Tobias Koch für Söder aus. "Für mich ist Markus Söder eine Person, die als Kanzlerkandidat ohne Frage in Betracht kommt", sagte er im Rahmen eines Mediengesprächs vor der anstehenden Landtagssitzung.

Koch: Söder macht in der Corona-Krise einen hervorragenden Job

Er plädierte dafür, bei der Diskussion über den nächsten Parteivorsitzenden sich auch gleichzeitig dafür zu entscheiden, wer Kanzlerkandidat werden solle. Söder mache in der Corona-Krise einen hervorragenden Job. Auch wenn nicht alles perfekt gelaufen sei, könnte der CSU-Vorsitzende Kanzlerkandidat werden, so Koch und ergänzte: Es müsse nicht zwingend sein, dass der künftige CDU-Vorsitzende auch der Kanzlerkandidat der Union wird. Es könnte auch ein Vorsitzender gewählt werden, der nicht diesen Anspruch erhebt. Ob sich ein solches Paket schnüren lasse, sei offen, sagte Koch.

CDU-Fraktionschef Koch für Söder als Kanzlerkandidat NDR 1 Welle Nord - Nachrichten für Schleswig-Holstein - 25.08.2020 15:00 Uhr Schleswig-Holsteins CDU-Landtagsfraktionschef Koch wünscht sich den bayerischen Ministerpräsidenten Söder als Kanzlerkandidaten der Union. Es wäre seine persönliche Favoritenkonstellation, sagte Koch am Dienstag in Kiel.







Günther wirbt für Team Laschet/Spahn

In der CDU in Schleswig-Holstein sorgt diese Äußerung nun für Unmut. Denn erst am Montag war die Frage der Kanzlerkandidatur auch im Norden wieder Thema. Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Laschet, der für den CDU-Vorsitz und als Kanzlerkandidat im Gespräch ist, war zu Besuch in Heide und im nordfriesischen Enge-Sande. Günther, der Laschet begleitete, erklärte auf Fragen zum CDU-Bundesvorsitz, er habe dem Team Armin Laschet und Jens Spahn seine Unterstützung zugesagt. Neben Laschet bewerben sich auch Ex-Unionsfraktionschef Friedrich Merz und der Außenexperte Norbert Röttgen um die Nachfolge von CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer. Der CDU-Chef gilt auch als möglicher Kanzlerkandidat der Union für die Bundestagswahl 2021.

