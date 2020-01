Stand: 29.01.2020 08:08 Uhr - NDR 1 Welle Nord

Busfahrer streiken in Südholstein

Busse von verschiedenen privaten Busunternehmen in den Kreisen Pinneberg und Steinburg stehen heute still. Die Gewerkschaft ver.di hatte die Busfahrer unter anderem in Uetersen, Elmshorn, Kellinghusen und Itzehoe aufgerufen, ihre Arbeit für einen Tag niederzulegen. Die streikenden Busfahrer haben sich in der Elmshorner Ernst-Abbe-Straße versammelt und machen immer wieder mit Trillerpfeifen und Sprechchören auf ihre Forderung aufmerksam. Dies wollen sie bei einer zentralen Kundgebung in Neumünster fortführen, bei der auch die Busfahrer dabei sind, die seit Dienstag streiken. Ver.di-Sprecher Andreas Riedl zeigt sich am Morgen sehr zufrieden. "Die Teilnehmerzahl ist höher als erwartet, das freut uns natürlich." Für die Schüler sei ein Notverkehr eingerichtet.

Diese Unternehmen und Städte sind zum Streiken aufgerufen:

Kreisverkehrsgesellschaft (KVIP) in Uetersen und Elmshorn

die linie GmbH Verkehrsbetrieb Kellinghusen

Vineta Busbetriebsgesellschaft in Itzehoe

Graf Recke in Itzehoe

Holsten-Express in Itzehoe

Tarifparteien liegen noch weit auseinander

Im Tarifkonflikt mit dem Omnibus Verband Nord (OVN) fordert die Gewerkschaft unter anderem eine Erhöhung der Löhne und Gehälter um etwas mehr als zwei Euro pro Stunde ab dem 1. Januar dieses Jahres und eine Anpassung der Lohngruppen. Der Tarifvertrag soll eine Laufzeit von zwölf Monaten bekommen. "Wir haben sicher eine starke Forderung. Allerdings haben die Verkehrsunternehmen bereits jetzt Schwierigkeiten, insbesondere junge Menschen für eine Tätigkeit im ÖPNV zu begeistern", sagt Karl-Heinz Pliete, Verhandlungsführer von ver.di Nord. Ein höherer Lohn könne ein Argument für einen Wechsel in den ÖPNV sein.

Kritik der Unternehmen

Bei den Busunternehmern stößt der geplante Warnstreik auf Unverständnis. "Wir hatten bereits mit ver.di einen sehr guten Abschluss vereinbart, der allerdings von ver.di widerrufen worden ist. Das neue Angebot sieht 180 Euro mehr Lohn für zwei Jahre vor, was einen Stundenlohn von 16,40 Euro entspricht. Insofern ist auch diese Forderung von 17 Prozent mehr Lohn, die immer noch im Raum ist, weder verständlich noch finanzierbar. Jedenfalls nicht von den Busunternehmen", sagte Joachim Schack vom Omnibusverband Nord (OVN).

Die Verhandlungen zwischen den Arbeitgebern des privaten Omnibusgewerbes und der Gewerkschaft werden voraussichtlich am 11. Februar fortgesetzt. Mit dem Ausstand im privaten Busgewerbe will ver.di die Warnstreiks ausweiten. Seit Dienstag gibt es bereits beim kommunalen Busunternehmen in Neumünster einen Warnstreik, der drei Tage gehen soll.

