Bürgerentscheid in Hagen: Gemeinde stimmt über Solarparks ab

In Hagen (Kreis Segeberg) stimmen die Bürgerinnen und Bürger am Sonntag über zwei Bürgerentscheide ab. Es geht laut Bürgermeister Kay Holm (parteilos) um den Bau von zwei Solarparks in der Gemeinde. Zwei Investoren wollen diese auf landwirtschaftlichen Flächen von Hagener Landwirten bauen. Insgesamt soll auf etwas mehr als 100 Hektar Land Sonnenlicht eingefangen werden, das dann zu Strom umgewandelt wird und in das Stromnetz eingespeist werden kann.

Die Gemeinde verspricht sich davon Einnahmen von 200.000 Euro pro Jahr. Laut Holm wurde die Gemeinde im November 2024 über ein Bürgerbegehren gegen die Planungen der Solarparks informiert. Die Kommunalaufsicht der Kreises Segeberg hat dieses für zulässig erklärt. Deshalb entscheiden 400 Wahlberechtigte in Hagen, ob die Planungen für die Solarparks fortgesetzt werden sollen.

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Segeberg Solarenergie