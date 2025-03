Stand: 13.03.2025 10:18 Uhr Brenkenhagen: Mann versucht 11-Jährigen aus Wohnhaus zu locken

Die Polizei sucht nach einem Vorfall in Brenkenhagen im Kreis Ostholstein nach Zeugen. Wie die Beamten mitgeteilten, soll ein Mann am Montag (3.3.) vergangener Woche versucht haben, einen Jungen unter einem Vorwand aus dem Wohnhaus zu locken. Der 11-Jährige war demnach am Vormittag mit seiner Schwester kurzzeitig alleine Zuhause, als ein unbekannter Mann an der Haustür klingelte. Durch ein Sichtfenster sprach der Junge mit dem Mann, ohne die Tür zu öffnen. Der Mann gab vor, dass dem Vater etwas zugestoßen sei und er den Jungen zu ihm ins Krankenhaus bringen solle. Der Junge reagierte geistesgegenwärtig und drohte, die Polizei zu rufen. Daraufhin flüchtete der Mann.

