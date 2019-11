Stand: 23.11.2019 06:00 Uhr

27 Jahre nach Brandanschlag: Mölln gedenkt

Vor 27 Jahren warfen in Mölln (Kreis Herzogtum Lauenburg) zwei Neonazis Brandsätze in zwei von türkischen Familien bewohnte Häuser. Eine Großmutter und zwei ihrer Enkelinnen starben. Die Anschläge erschüttern noch heute die Menschen in der Kleinstadt. Die Stadt veranstaltet deshalb wieder eine öffentliche Gedenkveranstaltung. Sie beginnt heute um 16 Uhr mit einem Gottesdienst in der St. Nicolai-Kirche. Anschließend wollen Vertreter der Stadt, der türkischen Gemeinde und anderer Organisationen Kränze in der Mühlenstraße und der Ratzeburger Straße niederlegen. Zum Abschluss ist ein Empfang im Möllner Stadthauptmannshof geplant.

Ein Brandanschlag von deutschlandweiter Bedeutung

Die damals 19 und 25 Jahre alten Täter wurden wegen dreifachen Mordes zu zehn Jahren Jugendstrafe beziehungsweise zu lebenslanger Haft verurteilt. Bei den Brandanschlägen in der Nacht zum 23. November 1992 waren außerdem neun weitere Menschen verletzt worden. Es war der erste rassistisch motivierte Anschlag im vereinigten Deutschland. Im ganzen Land protestierten Menschen mit Lichterketten gegen wachsenden Rechtsradikalismus. An der Trauerfeier für die Opfer nahmen damals mehr als 10.000 Menschen teil.

Rassistische Gewalt: Die Stimme der Opfer Kulturjournal - 21.10.2019 22:45 Uhr Autor/in: Natascha Geier Mölln, Rostock-Lichtenhagen, die NSU-Morde: In der Doku "Der zweite Anschlag" sprechen Überlebende der Anschläge von traumatischen Erfahrungen durch Verharmlosung bis Ablehnung.







