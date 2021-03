Brand in Beringstedt: Historisches Reetdachhaus in Flammen

Historisches Reetdachhaus in Beringstedt abgebrannt Stand: 02.03.2021 16:16 Uhr Ein 400 Jahre altes Reetdachhaus in der Gemeinde Beringstedt (Kreis Rendsburg-Eckernförde) ist am Dienstag abgebrannt. Dabei handelt es sich um das Haupthaus des Hofes Ostermühlen. In dem Gebäude soll auch Munition lagern.

Nachbarn hatten die Flammen bemerkt und die Einsatzkräfte gerufen. Der Brand hatte sich im Dach des rund 300 Quadratmeter großen Hauses ausgebreitet und erfasste den gesamten Dachstuhl. Nach Angaben eines Sprechers der Feuerwehr Rendsburg-Eckernförde ist das Haus inzwischen von den Flammen zerstört.

Waffen und Munition im Gebäude

In dem Gebäude sollen sich mehrere Waffen und Munition befunden haben. Dem Besitzer zufolge lagerten sie allerdings in einem Tresor. Laut Feuerwehr kamen die Flammen bis unmittelbar an den Tresor. Der werde nun von außen mit Wasser gekühlt, um die Waffen dann zu bergen.

Hof soll SIG Sauer-Chef gehören

Der Hof Ostermühlen soll dem Inhaber der Waffenfabrik SIG Sauer gehören. Er hatte ihn vor rund zehn Jahren übernommen und saniert. Die Löscharbeiten werden noch bis zum Abend dauern. Verletzt wurde niemand, die Bewohner waren nicht zu Hause. Die Brandursache ist noch unklar.

