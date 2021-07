Stand: 28.07.2021 11:53 Uhr Brand auf Resthof in Großsolt gelöscht

Nach einem Feuer in einer Halle eines Resthofes in Großsolt (Kreis Schleswig-Flensburg) ist das Feuer gelöscht. Das teilte die Rettungsleitstelle mit. Am Vormittag war eine Halle mit Traktoren, einem Wohnwagen und zwei Autos in Brand geraten. Zwischenzeitlich drohte das Feuer auf ein angrenzendes Wohnhaus überzugreifen. Anwohner wurden gebeten, Fenster und Türen geschlossen zu halten, weil giftige Brandgase ausgetreten waren. Verletzt wurde niemand. Vier freiwillige Wehren aus der Umgebung waren im Einsatz. Die Polizei schätzt die Schadenssumme auf mehr als 100.000 Euro.

