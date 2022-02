Boxtrainer aus Norderstedt hilft bei der Ausbildungssuche Stand: 20.02.2022 06:00 Uhr Weil seine Jugendlichen Schwierigkeiten haben, Ausbildungsplätze zu finden, hilft Trainer Henryk Bartsch aus Norderstedt bei der Suche einfach mit. Und vermittelt Gespräche mit den Ausbildungsleitern von Norderstedter Firmen.

"Drei", schreit er durch das Gym. Eine klare, unmissverständliche Ansage von Henryk Bartsch an seinen Schützling, den 15-jährigen Bilal Chliha. Dreimal drischt der direkt danach auf die Pratzen seines Trainers ein. Links, links, rechts. Beim Training sind beide hochkonzentriert, Mitte März ist Bilals erster Kampf, im Herbst die Landesmeisterschaft das Ziel - mit Coach Henryk in der Ringecke. Doch vorher haben sie noch einen anderen wichtigen Termin: ein gemeinsames Gespräch über einen Ausbildungsplatz für Bilal.

Organisiert hat der Trainer diesen Termin. "Bilal und ich haben uns in den letzten Monaten häufiger über das Thema unterhalten, wie die Bewerbungen laufen und was er überhaupt lernen möchte. Dabei kam dann raus, dass er Elektriker werden möchte."

Ausbildungsangebote nur weit von zu Hause weg

Bilal erzählt, auf Gesprächsangebote der Arbeitsagentur an seiner Schule sei er eingegangen. "Ich hab mir gedacht, das mache ich einfach mal mit. Die haben mir dann auch Ausbildungsplätze angeboten. Aber das war alles nicht hier, das war weit weg: Elmshorn, Kiel. Für mich viel zu weit weg und unerreichbar. Das geht nicht mit Bus und Bahn oder mit dem Fahrrad - und mein Vater kann mich nicht jeden Tag zur Ausbildungsstelle fahren, das kann ich ihm nicht antun und ich habe noch keinen Führerschein."

"Was Ausbildungsplätze angeht", sagt der 15-Jährige, "habe ich viel im Handwerk gesucht. Büroarbeit liegt mir nicht. Und das Handwerk ist zukunftssicher und ich habe auch Lust auf sowas." Gefunden hat er nichts, auf seine Bewerbungen hat er meist nicht mal Antworten bekommen. Darüber habe er dann mit seinem Trainer gesprochen. "Henryk hat mir ein paar Ausbidungsstellen gezeigt, die hier in der Nähe sind."

Wichtig sind Pünktlichkeit, Zuverlässigkeit und Disziplin

"Gerade weil ich das mit den Stellenangeboten in Elmshorn und Kiel ein bisschen unglücklich fand, hab ich mich dann mal rangesetzt und ein paar Leute angerufen, die ich kenne", sagt Henryk Bartsch. Bilal könne er jedem Arbeitgeber mit gutem Gewissen empfehlen: "Weil ich seine Entwicklung gesehen habe. Wie er von jemandem, der das Training auch gern mal ausgelassen hat, zu einem Menschen wurde, der regelmäßig da ist, der einen Ratschlag annimmt." Die Hinweise habe Bilal verinnerlicht, so der Trainer. "Was wir den Kindern und Jugendlichen hier vermitteln, sind elementare Dinge wie Pünktlichkeit, Zuverlässigkeit, Disziplin. Das bringen wir ihnen hier bei. Und das sind ja auch genau die Tugenden, die Arbeitgeber gebrauchen können."

Gespräch mit dem Ausbildungsleiter läuft gut

Ein Unternehmen aus dem Gewerbegebiet ist tatsächlich noch auf der Suche nach auszubildenden Elektrikern gewesen, als Henryk Bartsch dort anrief. "Die Firma hat auch einen guten Ruf. Über die weiß man, dass die ordentlich in die Ausbildung investieren und die Jungs da auch was lernen." Mit deren Ausbildungsleiter Gavin Boog sind sie heute verabredet.

Ein bisschen Small Talk zum kennenlernen, danach sitzen sie eine Weile mit ihm zusammen. Und können punkten. "Bilal hat einen sehr guten, einen sehr motivierten, sehr engagierten Eindruck gemacht. Ich bin sehr interessiert, da eine Ausbildung anzubieten", sagt der Ausbildungsleiter. Die Bewerbungsunterlagen muss Bilal aber noch einreichen.

Eine Idee mit Zukunft?

Dabei, sagt Bilal, sei er nervös gewesen: "Ich war bisschen zittrig, wusste nicht, was ich sagen sollte. Aber der Herr war sehr nett." Auch Trainer Henryk Bartsch hat bemerkt, dass Bilal nervös war. "Aber er hat sich prima gemacht."

Weil diese Vermittlung so gut geklappt hat, will der Trainer künftig häufiger Gesprächsrunden zwischen seinen jugendlichen Boxern und den Firmen aus der Umgebung organisieren. "Fünf von den Jungs suchen für diesen Sommer noch einen Ausbildungsplatz. Da werden wir schon was finden."

Dieses Thema im Programm: Schleswig-Holstein Magazin | 20.02.2022 | 19:30 Uhr