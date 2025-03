Stand: 28.03.2025 06:21 Uhr Bornhöved: CVJM-Vereinshaus wird am Sonnabend abgerissen

Auf dem Zeltplatz in Bornhöved (Kreis Segeberg) wird am Sonnabend (29.3.) das Vereinshaus des Christlichen Vereins Junger Menschen (CVJM) Lübeck abgerissen. Es war im Februar durch einen Brand zerstört worden. Für hunderte Kinder aus ganz Deutschland stand damit das Zeltlager im Sommer auf der Kippe. Nun ist klar, dass die Freizeiten stattfinden können. Ein neues Haus soll noch vor Ostern geliefert werden, so Andreas Siemer, technischer Leiter beim CVJM. Vorher muss das alte Haus nun weichen. Mitglieder von CVJM, Freiwilliger Feuerwehr und aus der Gemeinde wollen am Sonnabend um 9.30 Uhr mit dem Abriss starten. Helferinnen und Helfer sind willkommen.

Schlagwörter zu diesem Artikel Soziales Engagement Kreis Segeberg