Bomben-Blindgänger in Geesthacht ist entschärft Stand: 18.12.2020 13:23 Uhr Der Kampfmittelräumdienst hat in Geesthacht (Kreis Herzogtum Lauenburg) einen Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg entschärft. Die Sperrungen rund um den Fundort sind aufgehoben.

Bauarbeiter hatten die nach Angaben der Polizei etwa 250 Kilogramm schwere Bombe am Mittwoch auf dem Gelände des Bauprojektes "Elbterrassen" gefunden. Dort, an der Steinstraße, war bereits vor etwa zwei Wochen ein Blindgänger unschädlich gemacht worden. Alle 450 von der Evakuierung betroffenen Anwohner können in ihre Häuser und Wohnungen zurückkehren.

VIDEO: So werden Weltkriegsbomben gesucht, gefunden und entschärft (3 Min)

