Berufungsprozess gegen betrunkenen Kutterkapitän in Büsum

Wegen Trunkenheit am Ruder startet heute der Berufungsprozess gegen einen Kutterkapitän aus Büsum (Kreis Dithmarschen) am Landgericht Itzehoe (Kreis Steinburg). In erster Instanz ist er zu einer Freiheitsstrafe von sieben Monaten, ausgesetzt zur Bewährung, verurteilt worden. Der alkoholisierte Angeklagte soll vor zwei Jahren mit einem Kutter im Büsumer Hafen herumgefahren und dabei ein anderes Schiff beschädigt haben.

Kapitän war laut Polizei aggressiv

Die Wasserschutzpolizei hatte 1,93 Promille beim damals 31-Jährigen gemessen. Als Polizeibeamte den Mann ins Krankenhaus nach Heide fuhren, wurde er gewalttätig. Er hat laut Anklage mit der Faust auf einen der Polizisten eingeschlagen und ihn getreten. Nach Angaben der Polizei mussten die Beamten den Mann mit Pfefferspray außer Gefecht setzen. Auch in der Klinik soll er noch Widerstand geleistet haben, er musste schließlich auf dem Krankenbett fixiert werden.

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Dithmarschen