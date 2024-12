Stand: 16.12.2024 15:09 Uhr Begegnungscafé in Lauenburg startet Projekt gegen Einsamkeit

Einsamkeit ist in Städten wie Lübeck, wo 52 Prozent der Haushalte Ein-Personen-Haushalte sind, ein großes Thema. Auch in ländlicheren Gebieten wie Lauenburg fühlen sich viele Menschen isoliert. Das Begegnungscafé "SML-Individuell" will mit dem Projekt "Gemeinsam eins" Abhilfe schaffen. Bislang stand dort die Unterstützung geflüchteter Menschen im Fokus, jetzt wird die Zielgruppe erweitert. "Wir möchten einen Ort schaffen, an dem sich Menschen aller Altersgruppen und Kulturen wohlfühlen", erklärt Betreiberin Sylwia Sobotko. Mit kreativen Angeboten und generationsübergreifenden Begegnungen soll der soziale Zusammenhalt gestärkt werden. Dank Unterstützung der Stiftung der Deutschen Fernsehlotterie kann das Café seine Arbeit trotz finanzieller Schwierigkeiten fortsetzen.

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Lübeck 8:30 Uhr Die Reporter berichten rund um Lübeck sowie aus den Kreisen Ostholstein und Herzogtum Lauenburg - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 16.12.2024 | 16:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Herzogtum Lauenburg