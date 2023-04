Barmstedt: Ohnmächtiger Autofahrer kracht in Zapfsäule Stand: 20.04.2023 11:47 Uhr In Barmstedt (Kreis Pinneberg) ist ein Autofahrer am Morgen von der Straße abgekommen und in eine Zapfsäule gefahren. Die automatische Abschaltung der Tankstelle verhinderte Schlimmeres.

Ein Unfall in Barmstedt (Kreis Pinneberg) ist am Donnerstagmorgen glimpflich ausgegangen. Der Fahrer eines Kastenwagens war nach Polizeiangaben am Steuer ohnmächtig geworden, von der Straße abgekommen und in die Zapfsäule einer Tankstelle gekracht. Durch eine automatische Abschaltung der Tankstelle konnte Schlimmeres verhindert werden.

Fahrer nur leicht verletzt

Laut Feuerwehr mussten nur geringe Mengen Benzin und Diesel beseitigt werden. Nach zwei Stunde konnte die Tankstelle den Betrieb wieder aufnehmen. Der Fahrer des Autos kam nach dem Unfall wieder zu sich und war nur leicht verletzt. Das Fahrzeug hingegen musste mit einem Totalschaden abgeschleppt werden.

