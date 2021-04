Bargteheide: Lkw kracht in Wohnhaus - Bauamt prüft Statik

Lkw kracht in Bargteheide in Wohnhaus: Bauamt prüft Statik Stand: 22.04.2021 11:13 Uhr Nachdem am Mittwoch in Bargteheide (Kreis Stormarn) ein Lkw in ein Wohnhaus gekracht ist, benötigen die Bewohner vorerst ein anderes Zuhause. Das Bauamt prüft, ob das Haus einsturzgefährdet ist.

Das Technische Hilfswerk war nach dem Unfall in Bargteheide am Mittwoch zur Unterstützung angefordert worden, nachdem der Lkw ein großes Loch in der Hauswand hinterlassen hatte. Laut Polizei ist das Haus zunächst unbewohnbar. Das Bauamt soll schnellstmöglich klären, ob das Haus einsturzgefährdet ist.

Wie durch ein Wunder wurde bei dem Unfall niemand schwer verletzt. Für die Bergungsarbeiten war die Hamburger Straße in Bargteheide für etwa sechs Stunden gesperrt. Der Sachschaden wird auf 132.000 Euro geschätzt.

Bewohner unter Schock

Gegen 17 Uhr war der Lkw-Fahrer aus bislang ungeklärter Ursache rechts von der Fahrbahn abgekommen. Laut Polizei durchbrach er zuerst eine Bushaltestelle und krachte dann in das Haus. Die 36 und 37 Jahre alten Bewohner und ein vierjähriges Kind befanden sich zum Zeitpunkt des Unfalls im Wohnzimmer, sie erlitten einen Schock - genauso wie ein Fahrradfahrer, der dem Lkw in letzter Sekunde ausweichen konnte. Der 57-jährige Lkw-Fahrer wurde leicht verletzt.

