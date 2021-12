Bahnunfall auf Sylt: Freie Fahrt erst wieder am Donnerstag Stand: 22.12.2021 20:04 Uhr Bahnpendler brauchen auf der Strecke Niebüll-Westerland weiter Geduld: Nach wie vor können keine Personenzüge in den Bahnhof Westerland einfahren, weil dort am Mittwochmorgen zwei Loks beim Rangieren entgleisten.

Alle Passagiere müssen seitdem in Keitum auf Sylt die Züge verlassen und per Bus weiterfahren. Das gilt auch für die Gegenrichtung. Die Autozüge rollen einer Bahnsprecherin zufolge zwar, allerdings kann es zu Ausfällen kommen.

Schäden sollen in der Nacht behoben werden

Bei dem Unfall wurden die Schienen sowie eine Weiche beschädigt. Mithilfe von inzwischen beschafften Ersatzteile sollen die Schäden in der Nacht behoben werden. Die Deutsche Bahn geht davon aus, dass spätestens am Donnerstagvormittag wieder alles nach Plan läuft - rechtzeitig zur erwarteten Anreisewelle zu Weihnachten.

Schwierige Bergungsarbeiten

Am Mittwochvormittag gelang es dem Technischen Hilfswerk (THW) aus Niebüll, die entgleisten Loks wieder auf die Gleise zu hieven. Zunächst war man davon ausgegangen, dass das Gleis bis Mittwochnachmittag wieder befahrbar sein würde. Doch die Bergungsarbeiten gestalteten sich laut dem Sprecher der Bundespolizei, Hanspeter Schwartz, sehr aufwendig: "Das THW aus Niebüll musste erst mal mit einem Hilfszug über den Hindenburgdamm in Richtung Westerland, damit das ganze technische Gerät vor Ort ist." Anschließend hätten die Kameraden erstmal die Lage sondieren müssen, um zu schauen, wie sie mit ihrem Hydraulikwerkzeug überhaupt an den Zug herankommen.

Eine Lok komplett entgleist, die zweite mit einer Achse

Zu dem Unfall kam es laut Schwartz gegen 6.30 Uhr auf einer Weiche in Fahrtrichtung Festland. Die beiden Lokomotiven waren auf einer Rangierfahrt unterwegs, um einen Wagenpark des DB Sylt Shuttles bereitzustellen. Dabei entgleiste eine der Loks komplett und bei der zweiten eine Achse. Verletzt wurde niemand.

