Bahnprobleme im Februar: Umfangreiche Bauarbeiten zw. HH und Elmshorn

An der Bahnstrecke zwischen Hamburg und Elmshorn (Kreis Pinneberg) finden im Februar umfangreiche Bauarbeiten statt. Nach Angaben der Deutschen Bahn fallen deshalb einige Verbindungen aus. Betroffen ist vom 7. bis zum 21. Februar vor allem die Linie RE7 zwischen Hamburg und Neumünster.

Bei den Bauarbeiten geht es um Instandhaltungsarbeiten an Gleisen, Weichen und an der Leit- und Sicherungstechnik. Außerdem müssen Brücken erneuert werden. Darunter laut Bahn die Eisenbahnüberführung "Krückau" in Elmshorn. Weil dafür große Kräne gebraucht werden, wird während der Arbeiten zwischen dem 3. und dem 21. Februar auch die Geschwister-Scholl-Straße gesperrt werden.

