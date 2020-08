Stand: 20.08.2020 07:34 Uhr - NDR 1 Welle Nord

Bäume in der Stadt leiden unter Hitze und Trockenheit

Den Wäldern in Schleswig-Holstein machen die Trockenheit und die Hitze der vergangenen Wochen schwer zu schaffen. Problematisch ist es insbesondere aber für die Bäume in den Städten im Land. Ein Problem dort: Der Boden ist extrem verdichtet - zum Beispiel durch wild parkende Autos. Wenn der Baum dann gegossen wird, dringt das Wasser nicht ins Erdreich ein, sondern fließt in die Kanalisation.

Trockenheit schadet Stadtbäumen - Bürger sollen helfen NDR 1 Welle Nord - Nachrichten für Schleswig-Holstein - 20.08.2020 08:00 Uhr Autor/in: Doreen Pelz Nicht nur den Wäldern in Schleswig-Holstein macht vor allem die Hitze der vergangenen Wochen zu schaffen. Vor allem die Stadtbäume drohen auszutrocknen - ein großes Problem.







Bürger sollen Bäume gießen

Ein Baum benötigt bis zu 100 Liter pro Tag. Im gesamten Juli hat es in Schleswig-Holstein im Schnitt aber nur 85 Liter pro Quadratmeter geregnet. Deshalb müssen die Städte zusätzlich bewässern. In Norderstedt beispielsweise müssen 1.070 Bäume gegossen werden. In anderen Städten in Schleswig-Holstein sieht es nicht anders aus. Betriebs- und Bauhöfe stoßen häufig an ihre Grenzen. Viele Stadtverwaltungen rufen deswegen die Bürger auf, ebenfalls zu gießen. In Norderstedt wurden auch THW und Feuerwehr bereits um Hilfe bei der Bewässerung gebeten.

Auch Schädlinge und Stürme setzen Bäumen zu

Insgesamt steht es um die Wälder in Schleswig-Holstein besser als in anderen Bundesländern, teilte am Mittwoch die Landwirtschaftskammer mit. Das hängt vor allem damit zusammen, dass es in Schleswig-Holstein mehr Laub- als reine Fichtenwälder gibt. Schädlinge - wie der Borkenkäfer - können Fichtenwälder in kurzer Zeit vernichten. Dennoch: Durch Stürme, Trockenheit und Schädlinge sind auch die Wälder im Norden angegriffen.

