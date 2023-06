Badeunfall in der Ostsee: Sohn rettet bewusstlosen Vater Stand: 29.06.2023 12:45 Uhr In Großenbrode im Kreis Ostholstein hat ein Zwölfjähriger seinem Vater das Leben gerettet. Der 36-Jährige war laut Polizei beim Schwimmen in der Ostsee plötzlich bewusstlos geworden.

Es ist eigentlich ein entspannter Nachmittag am Mittwoch am Ostseestrand in Großenbrode nahe Fehmarn (Kreis Ostholstein) gewesen. Der 36-jährige Urlauber aus dem Sauerland und sein Sohn waren nach Angaben der Polizei zusammen ins Wasser gegangen. Kurz darauf verlor der Vater allerdings das Bewusstsein - wohl aufgrund einer Erkrankung. Der Zwölfjährige reagierte sofort: Er hielt den Kopf seines Vaters so lange über Wasser, bis Rettungsschwimmer des DLRG und andere Strandbesucher ihn sicher an Land brachten.

Vater wird am Strand reanimiert

Der Urlauber wurde direkt am Strand reanimiert. Helfer und Strandbesucher bildete einen Sichtschutz und räumten den Strandabschnitt. Ein Rettungshubschrauber war schnell da. Der 36-Jährige wurden in ein Krankenhaus gebracht. Inzwischen ist der Familienvater nach Angaben der Polizei außer Lebensgefahr.

