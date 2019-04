Stand: 12.04.2019 14:23 Uhr

Bad Segeberg: Mann stirbt nach Verkehrskontrolle

Ein 56 Jahre alter Mann ist nach einer Auseinandersetzung bei einer Verkehrskontrolle in Bad Segeberg gestorben. In der Nacht zu Freitag habe er um etwa 0.30 Uhr bei der Kontrolle erheblichen Widerstand geleistet und sich dabei eine Platzwunde am Kopf zugezogen, sagte die Leitende Oberstaatsanwältin Birgit Heß. Vor Ort musste er nach ihren Angaben wiederbelebt werden. Kurz vor 2 Uhr sei er in einem Krankenhaus gestorben.

Ermittler suchen Zeugen

Der 56-Jährige wurde von der Kieler Staatsanwaltschaft wegen eines Drogenverstoßes gesucht. Zwei 29 und 32 Jahre alte Polizisten kontrollierten ihn. "Dabei leistete er erheblichen Widerstand", sagte Polizeisprecher Matthias Felsch NDR Schleswig-Holstein. Er betonte weiter: "Die beiden Kollegen, die dort vor Ort eingesetzt waren, haben daraufhin Verstärkung gerufen. Sie haben den Mann überwältigen können. Anschließend stellten sie fest, dass er eine Kopfplatzwunde hatte." Die Polizisten hätten einen Rettungswagen angefordert, der nur wenige Minuten später am Einsatzort eingetroffen sei. Der Mann sei aber in der Zwischenzeit kollabiert und nach der Reanimation in ein Krankenhaus gebracht worden.

Die Staatsanwaltschaft und die Bezirkskriminalinspektion prüfen nun, ob und wenn ja, welcher strafrechtliche Vorwurf den Polizisten zu machen ist. Die Leiche des Mannes soll nun obduziert werden, um die Todesumstände zu klären. Die Ermittler suchen nach Zeugen des Vorfalls.

"Erheblichen Widerstand" geleistet NDR 1 Welle Nord - Nachrichten für Schleswig-Holstein - 12.04.2019 16:00 Uhr Bei einer Verkehrskontrolle habe der 56-Jährige "erheblichen Widerstand" geleistet, sagte Polizeisprecher Matthias Felsch NDR Schleswig-Holstein. "Die beiden Kollegen haben daraufhin Verstärkung gerufen."







0 bei 0 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 12.04.2019 | 15:00 Uhr