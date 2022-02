"Bad Rappenau" geht auf fünfmonatige Fahrt ins Schwarze Meer Sendedatum: 07.02.2022 08:00 Uhr Das Minentauchereinsatzboot "Bad Rappenau" geht auf fünfmonatige Fahrt im Schwarzen Meer. Es leistet dort seinen Dienst im Ständigen Minenabwehrverband 2 der NATO.

Am Montag geht es für die 40 Soldatinnen und Soldaten des Minentauchereinsatzboots "Bad Rappenau" zunächst nach Israel. Das Boot verlässt gegen 10 Uhr seinen Kieler Heimathafen. Unter dem Kommando von Korvettenkapitän Jan Brodersen wird sich die Besatzung der "Bad Rappenau" in Haifa mit dem übrigen NATO-Verband treffen. Das zum 3. Minensuchgeschwader gehörende Boot wird für die nächsten fünf Monate den deutschen Beitrag im Ständigen Minenabwehrverband 2 der NATO stellen.

AUDIO: Marinetauchereinsatzboot "Bad Rappenau" startet zu Manövern (1 Min) Marinetauchereinsatzboot "Bad Rappenau" startet zu Manövern (1 Min)

Manöver in schwieriger Lage

Zusammen mit dem übrigen NATO-Verband geht es dann Richtung Schwarzes Meer. "Kein gewöhnlicher Einsatz", wie Pressesprecher Tim Gabrys betont, denn "Russland, die Ukraine aber auch andere NATO-Staaten grenzen an dieses Seegebiet." Und auch der Kommandant Jan Brodersen ergänzt: "In der aktuellen und volatilen sicherheitspolitischen Lage werden wir die NATO an vorderster Front repräsentieren. Ein Umstand, der allen Besatzungsmitgliedern bewusst ist und unser Handeln bestimmt". Das Minentauchereinsatzboot besucht auf seiner Fahrt neun Länder, elf Häfen und nimmt an fünf internationalen Manövern teil.

Rückkehr nach der Kieler Woche

Eine Besonderheit ist neben dem Einsatz im Schwarzen Meer auch der Hafenbesuch in Haifa. "Auf beides freue ich mich besonders, bin mir aber auch der besonderen Herausforderungen bewusst", so der 37-jährige Kommandant. Kurz nach der Kieler Woche, am 5. Juli, wird die "Bad Rappenau" wieder im Heimathafen Kiel zurückerwartet.

Weitere Informationen Minenjagdboot "Bad Bevensen" setzt neuen Kurs Corona hatte die Besatzung in eine frühe Weihnachtspause geschickt. Seit dem Nachmittag ist das Boot nun wieder auf See. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 07.02.2022 | 08:00 Uhr