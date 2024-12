Stand: 23.12.2024 18:53 Uhr Fehmarn: Sperrung auf B207 nach Unfall

Auf der Insel Fehmarn (Kreis Ostholstein) hat es am frühen Montagabend einen Unfall gegeben. Laut Feuerwehr kollidierten gegen 18 Uhr auf der B207 zwei Pkw miteinander. Dabei wurden fünf Personen verletzt. Die Feuerwehr war mit mehreren Rettungs- und Löschfahrzeugen vor Ort. Zwischen Burg und Puttgarden staute sich der Verkehr, da die B207 am Montagabend zeitweise in beiden Richtungen voll gesperrt war.

Schlagwörter zu diesem Artikel Lübeck