B205-Baustelle: Ausweich-Verkehr sorgt für Ärger

In den Ortschaften zwischen Bad Segeberg und Neumünster herrscht dicke Luft. Seit mehr als zwei Wochen ist die B205 zwischen Bad Segeberg und Neumünster gesperrt, da dort ein 20 Kilometer langer Streckenabschnitt saniert und eine neue Brücke gebaut wird. Viele Auto- und Lastwagenfahrer weichen offenbar auf einem Schleichweg über Fahrenkrug, Wahlstedt und Rickling (Kreis Segeberg) aus - dabei soll der Verkehr eigentlich über die A7 und die A21 fließen. Doch diese Wege sind erheblich länger.

Anwohner genervt, Polizei kontrolliert

In den kleinen Orten gilt Tempo 50. Doch laut Polizei halten sich viele Fahrer nicht daran. Bei einer Verkehrskontrolle in der vergangenen Woche in Willingrade (Kreis Segeberg) waren 160 Verkehrsteilnehmer zu schnell unterwegs. In den kommenden Wochen soll es weitere Kontrollen geben. Die Anwohner sind genervt. So gab es schon mehrere Beschwerden auf Grund von Lärmbelastung, hieß es.

Die Umleitung für Autos und LKW soll eigentlich über die A7 und die A21 umgeleitet werden. Doch viele nutzen die Landstraße über Fahrenkrug, Wahlstedt und Rickling. Zum Ärger der Anwohner.







Umleitung ist ausgeschildert

Die Bauarbeiten an der B205 sollen noch bis Anfang November andauern. Der Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr hat eine Umleitung ausgeschrieben: Sie führt in Richtung Nordwesten (Nettelsee) über die A21, weiter über die L49 bis an die A7. In Richtung Südosten (Bad Bramstedt) wird der Verkehr über die A7 und weiter über die B206 umgeleitet. Über Rickling sollen eigentlich nur die Fahrzeuge fahren, die nicht schneller als 60 km/h fahren dürfen. Außerdem wird die vorhandene digitale Beschilderung bei Neumünster-Süd genutzt, um Verkehrsteilnehmer in Richtung Lübeck anzuzeigen, dass sie die Anschlussstelle Bad Bramstedt nehmen müssen.

