Stand: 28.01.2025 10:07 Uhr B199 in Flensburg: Sperrungen der Anschlussstelle Schäferhaus

Auf der B199 ist die Anschlussstelle Schäferhaus in Flensburg in Fahrtrichtung Handewitt am Mittwoch und Donnerstag voll gesperrt - voraussichtlich von 8 bis 16 Uhr. Das teilt der Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr mit. Grund sind demnach Grünpflegearbeiten. Am Donnerstag und Freitag ist auch eine Sperrung der Anschlussstelle Schäferhaus in Richtung Flensburg-Mitte geplant. Umleitungen sind ausgeschildert.

Schlagwörter zu diesem Artikel Flensburg