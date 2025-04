Stand: 05.04.2025 07:32 Uhr Rendsburg-Eckernförde: Feuer zerstört Carport und Teile von Wohnhaus in Holzdorf

Ein Feuer in einem Carport hat in der Nacht zu Sonnabend (5.4.) für einen größeren Feuerwehreinsatz in Holzdorf, im Kreis Rendsburg-Eckernförde gesorgt. Laut Feuerwehr war der Brand gegen 2:30 Uhr ausgebrochen. Warum ist noch unklar. Verletzt wurde niemand. Sieben Bewohner eines angrenzenden Hauses in der Straße "Harzmoor" konnten sich in Sicherheit bringen. Knapp 140 Einsatzkräfte waren bis in den frühen Morgen im Einsatz. Das Carport und ein Anbau des Hauses wurden komplett zerstört.

