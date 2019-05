Stand: 29.05.2019 10:00 Uhr

Azubi mit 50: Frank Bode fängt noch mal an

von Anne Passow

Zwei Mädchen rennen lachend durch den Raum. Ein kleiner Junge versucht, ein Spielzeugauto auf der Oberkante eines Kissens zum Stehen zu bringen. Ein Dreijähriger zupft an den Saiten der Gitarre, die sein Betreuer gerade hervorgeholt hat. Es ist ein ganz normaler Morgen in der Lübecker Kita "Der kleine MuKK". Mittendrin: Frank Bode. Er verteilt ein paar Sitzkissen auf dem Boden und trommelt dann die 14 Kinder der Mondgruppe samt allen Betreuern zum Morgenkreis zusammen.

Mehr als fünf Jahre arbeitslos

Frank Bode fällt auf: schlank, Nickelbrille, freundlicher Blick, graue Haare und Bart. Während alle anderen Betreuer zwischen 20 und Mitte 30 sind, ist er deutlich älter. "50 Jahre bin ich alt", verrät er. "Ich mache hier meine Ausbildung zum sozialpädagogischen Assistenten." Eine Ausbildung mit 50 Jahren? "Ich hab mich mit der Entscheidung nicht ganz leicht getan, aber es war die richtige", sagt Bode. Mehr als fünf Jahre war der Mann aus Reinfeld (Kreis Stormarn) zuvor arbeitslos, nachdem er in einer Bad Oldesloer Im- und Export-Firma beschäftigt gewesen war. Als seine befristete Anstellung dort 2013 auslief, verfasste er Massen an Bewerbungen. "Mehr als 100 habe ich in den ganzen Jahren geschrieben. Die Kopien stehen alle noch bei mir zu Hause in Ordnern im Schrank", berichtet er.

Viele Arbeitgeber skeptisch bei Älteren

Dass er irgendwann sozialpädagogischer Assistent wird, war lange nicht abzusehen. Bodes Werdegang ist von Wechseln gekennzeichnet. Eine Ausbildung zum Gas- und Wasserinstallateur musste der gebürtige Dortmunder in jungen Jahren abbrechen, weil er ein kaputtes Knie hatte. Danach jobbte Bode, machte 1993 sein Fachabitur in Pädagogik nach, fing ein Studium in Sozialpädagogik an, dass er wegen einer Erkrankung abbrach. Schließlich machte er eine Umschulung zum Speditionskaufmann im Außenhandel. Er arbeitete jahrelang in dem Job, bis die Firma Leute entlassen musste, weil ihr ein Kunde abgesprungen war. Aus Dortmund zog Bode daraufhin zu seinem Bruder nach Schleswig-Holstein, machte in Lübeck eine Weiterbildung zur Fachkraft für Im- und Export, arbeitete in einer Bad Oldesloer Firma - bis sein Job dort auslief.

In dem folgenden Bewerbungsmarathon verzweifelte Bode fast. "Auf die meisten Bewerbungen habe ich gar keine Reaktion bekommen", sagt er. "Ein paar Arbeitgeber haben mir ganz direkt gesagt, dass sie Leute in meinem Alter nicht mehr einstellen. Das war sehr frustrierend." Dabei machen über 50-Jährige mit 33,3 Prozent einen relativ hohen Anteil der Arbeitslosen aus. 28.342 Arbeitslose über 50 Jahren meldete die Agentur für Arbeit in Schleswig-Holstein 2018 insgesamt. Bodes neuer Betreuer in der Arbeitsagentur schlug ihm schließlich die Ausbildung zum sozialpädagogischen Assistenten vor.

"Was will der alte Mann hier?"

Bode entschied sich, noch einmal neu anzufangen. Wegen seiner Vorkenntnisse aus seinem Pädagogikstudium wurde seine Ausbildung um fünf Monate verkürzt - und er konnte im Februar 2018 in ein laufendes Ausbildungsjahr einsteigen. Drei Mal in der Woche arbeitet er seitdem an der Lübecker Kita mit, zwei Mal in der Woche lernt er an der Berufsfachschule für Sozialpädagogik in Mölln. "Am Anfang war es für mich schon komisch mit lauter 18-jährigen Frauen in einer Klasse zu sein. Die unterhalten sich dann eben über Partys oder Netflix-Serien und haben ganz andere Themen als ich", erzählt der 50-Jährige.

Auch in der Kita war der Anfang nicht ganz leicht. "Viele Eltern und auch einige Erzieher waren skeptisch. Die haben wohl gedacht: Was will denn der alte Mann hier", erinnert er sich. Sein Rezept dagegen: "Ich bin locker damit umgegangen. Als mich alle dann besser kannten, haben sie mich akzeptiert", erzählt Bode und betont: "Die Kitaleitung hat mir immer sehr viel Vertrauen entgegengebracht. Sie haben mich einfach machen lassen. Das war sehr wichtig." Auch in der Klasse der Berufsfachschule ist er inzwischen gut angekommen und schreibt gute Noten.

Energie und Eigeninitiative gefordert

Im August ist Bode fertiger sozialpädagogischer Assistent. Dass er danach einen Job bekommt, da ist er sich sicher. In der Kita "Der kleine MuKK" haben sie gerade keinen Bedarf, sonst werden aber überall sozialpädagogische Assistenten gesucht. Im Moment hat Bode mehrere Bewerbungsgespräche pro Woche - und auch schon einige konkrete Arbeitsangebote. "Ich kann mir meinen Arbeitsplatz tatsächlich aussuchen", freut er sich. Sein Einstiegsgehalt wird dann bei etwas mehr als 2.300 Euro brutto liegen. "Da wird bei mir kurzzeitig der Luxus ausbrechen", sagt er schmunzelnd. Aktuell lebt Bode noch vom Arbeitslosengeld II.

Wenn er zurückblickt, denkt Frank Bode an anstrengende Ausbildungsmonate, die ihm viel Zeit, Energie und Eigeninitiative abverlangten. Er denkt aber auch an tolle Erlebnisse mit Klassenkameraden, Kollegen und Kindern. "Der Job ist unglaublich spannend. Jeden Tag muss man sich auf etwas Neues einstellen. Und es ist so toll, mitzuerleben und Anteil daran zu haben, wie sich die Kinder entwickeln", sagt Bode, der selbst keine Kinder hat, in seiner Familie aber viel mit Kindern zu tun hat. Bode erzählt, er sei mit seiner Ausbildung ruhiger und selbstbewusster geworden. "Ich bin wirklich stolz, dass ich es geschafft habe."

"Es macht einfach richtig Spaß"

Bei Ausflügen mit seiner Kinderschar merkt er oft noch, wie ungewöhnlich es ist, dass ein Mann in seinem Alter den Job macht. "Wenn ich da mit rechts und links einem Kind an der Hand herkomme, dann werde ich schon von einigen belächelt", erzählt er. Aber Bode steht da drüber. Schließlich hat er ein Ziel: In wenigen Wochen hat er wieder einen ganz normalen sozialversicherungspflichtigen Job. Noch wichtiger: "Es macht einfach richtig Spaß", betont er.

