Autobahn 215 wird saniert: Ein Fahrstreifen je Richtung Stand: 03.05.2021 12:04 Uhr Die Autobahn 215 zwischen Bordesholm und Kiel wird gründlich saniert. Die Arbeiten sollen bis Ende Oktober dauern.

Zunächst ist vom 3. Mai an die Fahrtrichtung Kiel am Zug, wie die Autobahn GmbH des Bundes mitteilte. In beiden Richtungen steht während der Sanierungsarbeiten zwischen dem Dreieck Bordesholm und Blumenthal (Kreis Rendsburg-Eckernförde) nur ein Fahrstreifen zur Verfügung. Die Geschwindigkeit wird in der Baustelle auf 80 Kilometer pro Stunde beschränkt, vor Anschlussstellen und Verschwenkungen auf 60 Kilometer pro Stunde. Die Arbeiten sollen bis Ende Oktober dauern. Für den Zeitraum von April bis September 2022 ist die Sanierung der A215 in Richtung Neumünster geplant.

AUDIO: Baustelle: Sanierung der A215-Fahrbahn (1 Min) Baustelle: Sanierung der A215-Fahrbahn (1 Min)

Weitere Informationen Aktuelle Baustellen in Schleswig-Holstein An zahlreichen Straßen in Schleswig-Holstein wird zurzeit gearbeitet. Hier ein Überblick mit Baustellen auf Autobahnen und Bundesstraßen. mehr Verkehrsmeldungen für Norddeutschland Staus, Baustellen und Gefahren-Hinweise: aktuelle Meldungen zum Verkehr für Hamburg, Niedersachsen, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern. mehr

Dieses Thema im Programm: Schleswig-Holstein Magazin | 03.05.2021 | 19:30 Uhr