Aufklärungsschiff "Alster" aus Eckernförde in die Ostsee gestartet Stand: 26.02.2022 13:05 Uhr Der Krieg in der Ukraine hat nun auch die Marine in Schleswig-Holstein erreicht. Am Mittag ist das Aufklärungsschiff "Alster" von Eckernförde aus in die Ostsee gestartet.

Der Krieg in der Ukraine ist im vollen Gang - als Reaktion darauf verstärkt die NATO die Präsenz in der Ostsee an der sogenannten Nordflanke. Die Deutsche Marine soll die russischen Aktivitäten überwachen und hat dafür heute ein Aufklärungsschiff losgeschickt.

Gegen 12.30 Uhr ist das Flottendienstboot "Alster" von Eckernförde aus aufgebrochen. An Bord des Schiffes befindet sich hochmoderne und sensible Technik. Damit können Küstenbereiche über und unter Wasser überwacht werden. "Wir brauchen für die derzeitige Situation ein vernünftiges Lagebild", sagte Marinesprecher Frank Martin. "Das heißt, wir müssen wissen, was passiert im Ostseeraum - und speziell dafür ist das Flottendienstboot 'Alster' gebaut worden."

Details zum Einsatz bleiben geheim

Wie lange der Einsatz dauern und im welchen Einsatzgebiet sich die "Alster" genau befinden wird, darüber schweigt die Marine. Genauso darüber, ob das unbewaffnete Schiff von einem U-Boot begleitet wird. Schon am Vormittag hatte die Deutsche Marine von Wilhelmshaven aus die Korvette "Erfurt" zur Stärkung der NATO-Nordflanke in die Ostsee geschickt.