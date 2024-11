Stand: 26.11.2024 19:09 Uhr Arztpraxis in Flensburg wegen ausgetretenem Ammoniak evakuiert

In Flensburg musste Dienstagnachmittag ein Gebäude am Südermarkt evakuiert werden. In der Arztpraxis war laut Feuerwehr Ammoniak ausgetreten - vermutlich aus einer defekten Leitung. Die Flüssigkeit kann Atemwegsreizungen verursachen, verletzt wurde aber niemand. Etwa 65 Einsatzkräfte waren vor Ort. Der Weihnachtsmarkt auf dem Südermarkt war nicht betroffen

