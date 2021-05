Stand: 18.05.2021 11:22 Uhr Antisemitische Hetze auch vermehrt in Schleswig-Holstein

Seit dem Aufflammen der Gewalt im Nahost-Konflikt häufen sich auch in Schleswig-Holstein Meldungen über antisemitische Aktionen. Die unabhängige Meldestelle für Antisemitismus berichtet über vermehrte Attacken auf Juden und Jüdinnen.

Auf pro-palästinensischen Demonstrationen in Flensburg und Kiel wurden laut Landesweiter Informations- und Dokumentationsstelle Antisemitismus Parolen wie "Kindermörder Israel" gerufen. Auch habe es eine körperliche Attacke auf einen Gegendemonstranten mit dem Ausruf "Scheiß Jude" gegeben, hieß es auf NDR Anfrage. Und: Die Raktenangriffe im Nahen Osten führen den Angaben nach vermehrt zu Drohungen und Beschimpfungen im Internet, gezielt gerichtet an Jüdinnen und Juden auch in Schleswig-Holstein.

Carstensen: Antisemitische Äußerungen auf Demos sind nicht akzeptabel

Carstensen: Antisemitische Äußerungen auf Demos sind nicht akzeptabel

Das erfülle ihn mit großer Sorge, sagt der Landesbeauftragte für jüdisches Leben und gegen Antisemitismus, Peter Harry Carstensen: "Diesen hasserfüllten Antisemitismus, den wir in diesen Tagen ganz offen auf den Straßen sehen oder in den sozialen Medien beobachten, der erfüllt mich schon mit einer großen Sorge. Man kann natürlich demonstrieren, aber dieses zu nutzen, um antisemitisch sich zu äußern, ist nicht akzeptabel." Die Politik, so der ehemalige Ministerpräsident von Schleswig-Holstein, müsse darüber nachdenken, ob es im Strafrecht nicht Handlunsgspielräume gebe, um bei antisemitischer Hetze härter reagieren zu können.

Israels Botschafter will stärkeren Schutz jüdischer Einrichtungen

Nach antisemitischen Vorfällen in Deutschland hatte Israels Botschafter Jeremy Issacharoff einen verstärkten Schutz jüdischer Einrichtungen gefordert. Er bitte die Behörden dringend, alles dafür zu tun, die Sicherheit der Juden in Deutschland zu gewährleisten, sagte Issacharoff am vergangenen Freitag im ARD Morgenmagazin. Die israelische Regierung sei sehr besorgt über die Vorfälle. Er betonte, dass der Konflikt im Nahen Osten nichts mit der jüdischen Gemeinde in Deutschland zu tun habe.

